快訊

悼六四被港警逮捕 台大僑生劉家儀已保釋今報平安

他以為晚半年退休可爽領50萬 因勞退「舊制1規則」差點少領2百多萬

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！B型這生肖「機會不斷」荷包裝滿滿

外送員冒雨「5條腿送餐」鼻酸畫面曝光 網淚：都是為了討生活

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友日前在大雨天意外發現有位外送員「跛腳送餐」，畫面惹人鼻酸。圖／取自臉書社團「外送員的奇聞怪事」
一名女網友日前在大雨天意外發現有位外送員「跛腳送餐」，畫面惹人鼻酸。圖／取自臉書社團「外送員的奇聞怪事」

颱風過境、外圍環流影響全台，前幾天各地天氣不穩定，但外送員們仍辛勤的跑單送餐，一名女網友看到有位外送員即使「腳打石膏」、行動不便，仍拐著助行器緩緩走進社區大廳替客人送餐，這感人一幕令她讚嘆「也太拚了吧，這不給小費說不過去」。

這名女網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO出影片，她表示大雨狂下時，已經很佩服還在送餐的外送員，想不到隔日又遇見一名身穿雨衣的外送員，左腳打著石膏，單靠助行器一跛一跛地走進社區大門送餐，這不禁讓她驚呼「這是誰叫的熊貓，不給小費說得過去嗎？」

不少網友質疑「戴著熊貓安全帽，不見得就是外送員啊～」不過，原PO也更新後續情況，該名行動不便的外送員把餐放在社區大廳桌上，就緩緩地走出去了。

許多人都不禁佩服該名外送員的毅力，紛紛留言狂讚「都是為了討生活，辛苦了」、「祝早日康復」、「我之前也遇到一跛一跛的（外送員），但真的很危險啊，下雨天我寧可休息」、「這我一定給小費，拚成這樣」，也有多位疑似熟知內情的網友透露，該名外送員疑似出沒在台中市祥順路，「跟他聊過，好像是從樓上摔下來傷到脛骨」。

外送員 暴雨 臉書

延伸閱讀

菲律賓夫妻來台打拚11年！「24萬買121坪土地」終於圓夢：謝謝台灣

曹興誠勸年輕別買房「套牢害一生」 他怒反嗆：租房才是最差勁理財

嬰兒才出生就被燒毀丟沙灘！女嫌被爆到處欠債「盜用人頭借手機」

女大生寫「10點不想再去首爾的理由」 慘遭韓網友炎上：不要來啊！

相關新聞

外送員冒雨「5條腿送餐」鼻酸畫面曝光 網淚：都是為了討生活

颱風過境、外圍環流影響全台，前幾天各地天氣不穩定，但外送員們仍辛勤的跑單送餐，一名女網友看到有位外送員即使「腳打石膏」、行動不便，仍拐著助行器緩緩走進社區大廳替客人送餐，這感人一幕令她讚嘆「也太拚了吧，這不給小費說不過去」。

路上沒人敢穿？妹子上班穿「這單品」太裸露 網一看搖頭：容易曝光

都說穿搭是一門學問，得體的穿著打扮總能夠給人留下好印象。對此，就有一名女網友PO文表示，上班穿一字領會太暴露，在路上似乎從來...

在高雄市區被帽子女狂跟蹤繞圈！壯男崩潰揭事發經過：令人毛骨悚然

「我被一位女生跟蹤了」，近日一名男網友上網發文表示，從高雄捷運三多商圈站出來後，突然遭到一名戴著牛仔帽、身穿藍白條紋長袖的女子跟蹤，對方不僅尾隨他去兩間便利超商，甚至緊跟到高雄市立圖書館總館，男子被嚇到不行，加快速...

女大生寫「10點不想再去首爾的理由」 慘遭韓網友炎上：不要來啊！

疫情解封，許多人都安排了出國旅遊，除了日本外，韓國也是熱門選擇。日前有一位女大學生在Dcard以長文寫下了「不想再去首爾的10個原因」，其中包含汽車橫闖人行道、捷運不便、街道髒亂等，引起網友熱議，今日該文被轉到韓國論壇，慘遭當地人炎上，並回嗆「可以不要來啊！」

別只點珍奶！他問「春水堂吃啥內行」 老饕推1美食：真心不騙

春水堂是一間源自台中的連鎖茶館，除了有販售飲品，也有許多熟食可以選擇。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「春水堂要吃什麼才內行？」貼文曝光後也掀起討論，大批老饕都點名牛肉麵。

館長便當店開幕日出包！客人怨「等到餓死」 業者道歉：今不開放訂餐

館長（陳之漢）跨足餐飲業，便當店「True飯」於昨（1）日正式開幕。不過，開幕首日似乎因為訂單太多，許多客人都到粉專抱怨「餓死了」，「True飯」事後除了發文道歉，也宣布今日點餐平台整日不開放訂餐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦