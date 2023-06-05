外送員冒雨「5條腿送餐」鼻酸畫面曝光 網淚：都是為了討生活

颱風過境、外圍環流影響全台，前幾天各地天氣不穩定，但外送員們仍辛勤的跑單送餐，一名女網友看到有位外送員即使「腳打石膏」、行動不便，仍拐著助行器緩緩走進社區大廳替客人送餐，這感人一幕令她讚嘆「也太拚了吧，這不給小費說不過去」。

這名女網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO出影片，她表示大雨狂下時，已經很佩服還在送餐的外送員，想不到隔日又遇見一名身穿雨衣的外送員，左腳打著石膏，單靠助行器一跛一跛地走進社區大門送餐，這不禁讓她驚呼「這是誰叫的熊貓，不給小費說得過去嗎？」

不少網友質疑「戴著熊貓安全帽，不見得就是外送員啊～」不過，原PO也更新後續情況，該名行動不便的外送員把餐放在社區大廳桌上，就緩緩地走出去了。

許多人都不禁佩服該名外送員的毅力，紛紛留言狂讚「都是為了討生活，辛苦了」、「祝早日康復」、「我之前也遇到一跛一跛的（外送員），但真的很危險啊，下雨天我寧可休息」、「這我一定給小費，拚成這樣」，也有多位疑似熟知內情的網友透露，該名外送員疑似出沒在台中市祥順路，「跟他聊過，好像是從樓上摔下來傷到脛骨」。