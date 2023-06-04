女大生寫「10點不想再去首爾的理由」 慘遭韓網友炎上：不要來啊！

疫情解封，許多人都安排了出國旅遊，除了日本外，韓國也是熱門選擇。日前有一位女大學生在Dcard以長文寫下了「不想再去首爾的10個原因」，其中包含汽車橫闖人行道、捷運不便、街道髒亂等，引起網友熱議，今日該文被轉到韓國論壇，慘遭當地人炎上，並回嗆「可以不要來啊！」

該名大學生在Dcard寫道「不會再去首爾的10個原因」，包含了「嚴重空汙」、「汽車橫闖人行道、汽車違停人行道」、「首爾捷運許多不便」、「馬路坑洞多，非常不平坦」、「街道非常髒亂」、「坡道非常多且高又陡」、「插座與電壓都與台灣不同」、「高鐵沒有自由座」、「個案像是搭車乘客沒禮讓，電梯內大聲喧嘩」、「韓國道地美食在台日都能吃到」。

原po表示，前陣子剛好有機會去韓國找朋友玩，第一天在飛機將降落首爾時看到嚴重空汙就想回國，結果大概才第三天就確定這輩子再也不會想再去韓國玩，原po也表示發文後很多人說她沒做功課，她認為，有些部分根本不能查或是查了也沒辦法解決，「台灣酸民看不得別人說韓國壞話，就乾脆說是沒做功課的錯」。

該篇文章也被翻譯成韓文po上韓國論壇theqoo，留言數超過1000條，根據臉書「韓網評論翻譯站」指出，有韓國網友認同「全部都是無法反駁的事實，呵呵」、「這些事情連韓國人也覺得很不方便」、「其實我很有共鳴，我第一次去弘大的時候也是因為太髒了所以嚇一跳，非首都圈的街道反而更舒適、更乾淨」、「首爾的地下鐵連當地人都會搞糊塗了，外國人一定覺得更難」、「如果我是外國人的話，我也會覺得首爾不是值得去觀光的地方」。

但也有不少人認為，「除了一兩個以外我都同意，但我在台灣也有感受到這些現象」、「她說的話雖然沒錯...但台灣有好到讓人覺得再也不想來首爾嗎？」、「別的不知道，我在台灣生活了兩年，感覺我已經把這輩子可以看到的蟑螂都看完了」、「那妳不要來啊」、「我們的地鐵最棒了，ktx（韓國高速鐵道）也很乾淨，台灣有點像我們90年代的街道」、「這種人不管在哪裡生活都會有很多不滿，還是在妳們國家生活吧」。

也有人認為這樣撻伐的行為不太好，「不是啊，作者也不是用韓文寫的，而是用中文寫的旅行心得，有必要翻譯成韓文來批評嗎？我去巴黎的時候也因為覺得太髒了所以受到了衝擊，連這種程度的內容都沒辦法讓人家說嗎？」