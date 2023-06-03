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別只點珍奶！他問「春水堂吃啥內行」 老饕推1美食：真心不騙

聯合新聞網／ 綜合報導
不少老饕都推薦春水堂的牛肉麵。圖擷自春水堂 Chun Shui Tang
不少老饕都推薦春水堂的牛肉麵。圖擷自春水堂 Chun Shui Tang

春水堂是一間源自台中的連鎖茶館，除了有販售飲品，也有許多熟食可以選擇。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「春水堂要吃什麼才內行？」貼文曝光後也掀起討論，大批老饕都點名牛肉麵。

日前一名網友在PTT上以「春水堂要吃什麼才內行啊」為題發文，原PO透露當天下班後要去吃春水堂，雖然之前就有吃過幾次，但是都沒有覺得特別好吃，像是超多人推薦的功夫麵也很普通，滷味和蒸的蘿蔔糕也沒有讓人感到驚艷。對此，原PO好奇詢問大家，「總之春水堂要吃什麼才內行啊？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「煎蘿蔔糕脆脆的超好吃，但覺得像炸的」、「鹹酥雞絕對必點，選我正解」、「烏龍米血很強，可以跟店員要一碟辣椒醬」、「鐵觀音加珍珠」、「珍奶」、「推薦銀絲卷」、「豆皮和金針菇」、「我都點虱目魚欸」、「賣的是整潔高雅的環境」。

還有大批老饕都點名牛肉麵，「牛肉麵，真心不騙」、「牛肉麵跟黃金香酥雞」、「牛肉麵還可以吃，其他就普普」、「番茄牛肉麵、紅油抄手、麻香麵線，或是功夫麵都不錯」、「蕃茄牛肉麵」、「牛肉麵真的不錯」、「蕃茄牛肉麵、紅心芭樂檸檬綠茶」。

PTT

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