館長便當店開幕日出包！客人怨「等到餓死」 業者道歉：今不開放訂餐

館長（陳之漢）跨足餐飲業，便當店「True飯」於昨（1）日正式開幕。不過，開幕首日似乎因為訂單太多，許多客人都到粉專抱怨「餓死了」，「True飯」事後除了發文道歉，也宣布今日點餐平台整日不開放訂餐。

館長創立的便當店「True飯」昨日正式開幕，許多饕客早在前一天就上網預訂餐點，結果當天似乎因為訂單太多而出包，許多客人湧入粉專留言，有人無奈抱怨自己等很久，也有人指出客服電話完全打不進去。

客人不滿留言，「預訂12點的訂單，到現在都沒消息，全辦公室的人都要餓死了」、「客服電話塞爆打不通，打通也沒聲音，前天預定的外送過了一個小時還沒送到」、「我們整群在等飯是要變晚餐膩」、「爛透了，等了快兩小時，餓死了」、「昨天訂結果今天下午五點到⋯這效率真的棒棒」。

對此，粉專當晚發文道歉，「今日訂單延遲配送狀況，我們深感歉意給您帶來的不便，也感謝支持與耐心等待」，為了提供更好的服務品質，今日點餐平台整日將不開放訂餐，已訂餐者會正常出餐，下周一（5日）起正常營業。

道歉文貼出後卻仍然被抨擊，「訂的人記得準備一些點心，因為不知道什麼時候會收到」、「我們今天等這麼久，補償就是一句道歉而已，太狠了」、「爆單可以理解，但消失的客服及小編人咧？」、「午餐變下午茶，一句道歉就完事了？」、「這錢真的不好賺，還是做員工就好，不然每日限定300個賣完就好」。