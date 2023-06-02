一家四口出遊訂雙人房 入住被收人頭費！她曝「跟官網不同」氣退房

小家庭出遊多會帶著年幼的孩童，依照每家飯店規定，若孩童低於一定年齡不佔床，就可免費加人。不過有網友帶著1歲半及3個月的兩個小孩入住雙人房，且確認官網寫明「7歲以下不收人頭費」，然而入住當日卻被收取1人的人頭費共500元，讓她決定退房不住。

一名網友在臉書粉專靠北住宿2.0發文表示，一家人在清明兒童連假期間出遊，並帶著1歲半及3個月的兩個小孩，預定旅宿前已確認官網寫明「雙人房限住2人，超過2人則以加人費用另計，商旅未滿7歲者(汽旅未滿6歲者)則不收取人頭費」。

然而一行人到飯店準備入住時，櫃檯人員卻告知她需要加價一人500元，讓她不解表示「文字說明與工作人員的回應明顯不同，我們的孩子也沒有滿七歲，也不會使用到飯店設施，怎麼會有人頭費呢？」最後因為孩子哭鬧，他們也不想爭論，因此決定退房不入住。

其他網友則留言「通常一間房不佔床的小孩只限一個」、「一般雙人房只能一個小孩不佔位，四人房才能兩個小孩不佔位，雖然你的兩個小孩都很小，但是若要免費可能還是要先電話詢問」、「通常兩人房只包含一個免費，但位置可能太小」。

有網友解釋「坦白說就是條款沒講清楚造成的誤差，飯店的意思是雖然未滿7歲，但因為未滿7歲的有2人，所以要算1人價，但顧客以為未滿7歲無論有多少人都不用加價」。