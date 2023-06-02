快訊

民進黨前黨工揭性騷／不要隱忍！專家教面對職場性騷擾自保3步驟

台股早盤漲近150點！站上16,600 台積電漲8元開559元

影／台中暗夜2場大火 百年老店「雪花齋」老闆娘送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多數人都犯過！客人買咖啡少1動作 超商店員怒「我不是乩童」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在超商工作，但抱怨許多買咖啡的客人都不直接告知冰或熱。 示意圖／ingimage
原PO在超商工作，但抱怨許多買咖啡的客人都不直接告知冰或熱。 示意圖／ingimage

咖啡是許多人一天活力的來源，民眾更是喜歡到超商購買，不僅選擇多樣又方便，但有超商店員卻發文抱怨，常常遇到顧客買咖啡時的不告知冰或熱，讓他相當無奈，貼文也釣出不少同行點頭認同。

這名店員在Dcard寫道，有些客人來買咖啡時直接說「一杯拿鐵、一杯美式、一杯仙女紅茶…吧啦吧啦」，不然就是把品項名稱一字不漏地講出來，但偏偏這些人就是不告訴店員飲料是要冰的還是熱的，讓他相當無言，發文抱怨說「超商不是通靈觀落陰的地方，店員不是乩童欸！幫你們結帳還需要起駕喔？」

貼文引來不少同行共鳴，「還有要溫的，不然就是什麼4顆冰塊」、「我之前遇到一位小姐，她說她拿鐵要去冰，但是我還是加減幫她放了幾顆冰塊，那位小姐拿到拿鐵還罵我，為什麼去冰有冰塊？我又不是做飲料店的」、「至少客人還說要什麼咖啡，我遇到的客人只會說『我要這個』，所以是哪個？」、「直接說一杯咖啡的也很討厭」、「但有時候客人有自己說要冰的、熱的，我還是會想問冰熱 ，太習慣大多數人都不會主動說了」。

其他網友也表示，「還好我已經離職了」、「我以為那是店員的SOP欸？之前說我要仙女紅茶冰的，都會再問我一次要冰的熱的，害我以為那是店員SOP， 一定要問，後來就只說仙女紅茶等他問了」、「不講全名自己發明一個簡稱比較好嗎？」、「可是我去711都說要大冰拿，他們還是會問冰的嗎？拿鐵嗎？」、「看天氣啊，像這麼熱的天就給他熱的，讓他知道你心中的怒火」。

Dcard 超商 咖啡

延伸閱讀

FELLOW Opus 新國民磨豆機 搞定咖啡沖煮大小事！萬元以下最佳美型選擇

520愛上霜淇淋！全家限時3天霜淇淋、單品拿鐵買1送1

超商店員離奇墜樓亡 高大成痛批：女店長也太離譜了！

永康超商店員墜樓命案 全家總公司接管直營 全力配合調查

相關新聞

多數人都犯過！客人買咖啡少1動作 超商店員怒「我不是乩童」

喝咖啡是許多人一天活力的來源，民眾更是喜歡到超商購買，不僅選擇多樣又方便，但有超商店員卻發文抱怨，常常遇到顧客買咖啡時的不告知冰或熱，讓他相當無奈，貼文也釣出不少同行點頭認同。

很暴利？他驚「1種店」特別敢漲 網揭暗黑原因：不怕你不吃

通膨時代來臨，物價漲不停，只有薪水沒漲。對此，近日就有一名網友發文表示，住家樓下開了5間早餐店，且都相隔不到50公尺，讓他不禁疑惑問...

7天遊台灣僅需1萬4？新加坡旅行社開團掀熱議 細看行程「真相曝光」

疫後旅遊潮再現，台灣成了許多外國旅客出國的首選，不過近日有網友發現，一家新加坡旅行社推出了「台灣環島遊」行程，讓旅客在七天內可以走訪台北、花蓮、台東、屏東、高雄、南投、台中、苗栗等縣市的知名觀光景點，但和豐富的行程相比，旅費卻僅需1萬4千多台幣…

外送員補送餐點！女見門口留「2字條」淚崩：馬上給最高小費

外送平台越來越方便，使用人數變多，遇到的事件也千奇百種。日前有一名女網友表示，她用Ubereat叫外送，送到時少了一份餐點，外送員表示會補送，結果女網友等了3小時出去看，發現餐點以及「紙條」，她看完後瞬間淚崩，並且立刻給予最高小費，其他網友也大誇外送員「真的很有耐心」。

鬼滅「無慘大人」來吃春水堂？網笑：他在台灣會被「A柱」收掉

有網友在臉書社團路上觀察學院分享了一張照片，有人在餐廳點餐，捲髮戴著帽子又穿黑色襯衫的背影，像極了《鬼滅之刃》中的鬼王「無慘大人」，po文一出粉絲瘋狂朝聖。

黃仁勳猛誇！「這道菜」好吃又可怕 巷弄餐廳被挖出：平日也滿座

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳日前來台，一舉一動都受到大量關注。他除了喜愛逛夜市外，也到了不少餐廳吃美食，黃仁勳透露前幾天去一家餐廳吃到了一道「名字很可怕」但又超好吃的食物，這家餐廳也隨之曝光，是位於松山區的「花娘小館」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦