多數人都犯過！客人買咖啡少1動作 超商店員怒「我不是乩童」

喝咖啡是許多人一天活力的來源，民眾更是喜歡到超商購買，不僅選擇多樣又方便，但有超商店員卻發文抱怨，常常遇到顧客買咖啡時的不告知冰或熱，讓他相當無奈，貼文也釣出不少同行點頭認同。

這名店員在Dcard寫道，有些客人來買咖啡時直接說「一杯拿鐵、一杯美式、一杯仙女紅茶…吧啦吧啦」，不然就是把品項名稱一字不漏地講出來，但偏偏這些人就是不告訴店員飲料是要冰的還是熱的，讓他相當無言，發文抱怨說「超商不是通靈觀落陰的地方，店員不是乩童欸！幫你們結帳還需要起駕喔？」

貼文引來不少同行共鳴，「還有要溫的，不然就是什麼4顆冰塊」、「我之前遇到一位小姐，她說她拿鐵要去冰，但是我還是加減幫她放了幾顆冰塊，那位小姐拿到拿鐵還罵我，為什麼去冰有冰塊？我又不是做飲料店的」、「至少客人還說要什麼咖啡，我遇到的客人只會說『我要這個』，所以是哪個？」、「直接說一杯咖啡的也很討厭」、「但有時候客人有自己說要冰的、熱的，我還是會想問冰熱 ，太習慣大多數人都不會主動說了」。

其他網友也表示，「還好我已經離職了」、「我以為那是店員的SOP欸？之前說我要仙女紅茶冰的，都會再問我一次要冰的熱的，害我以為那是店員SOP， 一定要問，後來就只說仙女紅茶等他問了」、「不講全名自己發明一個簡稱比較好嗎？」、「可是我去711都說要大冰拿，他們還是會問冰的嗎？拿鐵嗎？」、「看天氣啊，像這麼熱的天就給他熱的，讓他知道你心中的怒火」。