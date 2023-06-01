很暴利？他驚「1種店」特別敢漲 網揭暗黑原因：不怕你不吃

通膨時代來臨，物價漲不停，只有薪水沒漲。對此，近日就有一名網友發文表示，住家樓下開了5間早餐店，且都相隔不到50公尺，讓他不禁疑惑問道「是不是做早餐很暴利啊？而且還聯合漲價，為什麼早餐店特別敢漲？」引發網友熱烈討論。

該名男網友在PTT八卦版PO文表示，光是住家樓下就開了5間早餐店，都相隔不到50公尺，但仔細看菜單卻發現，40元以下的品項漲5元、40元以上的品項漲10元，「連20元的東西都要調漲5元，等於最高漲幅25%，這三年薪資就算4萬也沒有漲幅25%多1萬啊，叫我們平民老百姓怎麼活？」

這讓原PO好奇發問，「是不是做早餐很暴利啊？而且還聯合漲價，現在蛋荒緩和了，早餐店的價格都不會調整回去呢？漲價好像很有理的感覺，為什麼早餐店特別敢漲？」

貼文一出，立刻引起熱議，網友紛紛留言「大家一起漲，消費者就沒有辦法惹」、「不怕你不吃啊，不怕你抵制」、「你說到重點，早餐單價低特別敢漲，實際漲幅算起來很可怕，直接不買或少買抵制吧」、「早餐店算好賺了，早午餐配飲料賣你100多還吃得很爽」、「看你沒時間準備啊，只能外食」、「不吃早餐半年了，吃不起」。