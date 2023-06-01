7天遊台灣僅需1萬4？新加坡旅行社開團掀熱議 細看行程「真相曝光」

疫後旅遊潮再現，台灣成了許多外國旅客出國的首選，不過近日有網友發現，一家新加坡旅行社推出了「台灣環島遊」行程，讓旅客在七天內可以走訪台北、花蓮、台東、屏東、高雄、南投、台中、苗栗等縣市的知名觀光景點，但和豐富的行程相比，旅費卻僅需1萬4千多台幣，讓原PO忍不住直呼「台灣是不是在國外很沒吸引力？」該貼文引起網友熱議，不過實際走訪該旅行社網站，可以看到一切其實「有跡可循」。

一位網友在PTT上發文表示，自己無意間逛到新加坡旅行社的粉絲專頁，看到其販賣的旅遊行程「台灣環島遊」兩人就能跟團，不過七天六夜的旅行團卻標榜「每人650新幣起」（約新台幣14758元），讓原PO感到十分不解，並在文內附上旅行社的行程：

台北-和平島公園-九份山城-蘇花改公路-花蓮-台泥DAKA園區-夜市 東西橫貫公路牌坊-太魯閣國家公園-花東縱谷國家風景區-光復觀光糖廠-台東-直奔溫泉 台東-南迴公路-屏東-楓港-高雄-佛陀紀念館（遇周二改佛光山）-珍珠展示館-棧貳庫-香蕉碼頭 高雄-南投-日月潭（搭船遊湖）-文武廟-山地特產中心-台灣品茗-台中 苗栗-竹南啤酒廠 ~打卡巨大台啤啤酒瓶-台北-忠烈祠-天祿藝術中心-台北101商場-西門町

七天豐富的行程，和相比之下十分低廉的價格，讓原PO忍不住發問：「台灣是不是在國外很沒吸引力呀？只能用價格吸引各國的窮人來台灣好讓觀光局報表上的『來台觀光人數』好看？」，見此，網友紛紛驚呼「怎麼自己人玩就那麼貴」、「台灣人當盤子」、「一萬四耶，光住就不夠錢了吧」、「機+酒就超過了吧，這是邊玩邊打工嗎」。

不過也有人從遊覽路線看出端倪，「這行程太行軍了，我覺得不行」、「看你列的就是走便宜行程，主要是住宿可能有補助，玩的都是便宜的地方」、「這可能以前陸客一條龍的那些行程」、「不是補助，這購物團還看不出來喔？」、「這全程都在搭車，哪裡好」、「都去不用錢的加購物」。

點開該旅行社網站，可以看到確實有粉絲專頁發布的「7日台灣環島遊」，旅行社也有針對行程安排、費用等一一說明。（圖／截自旅行社官網）

實際點開該旅行社網站，可以看到確實有粉絲專頁發布的「7日台灣環島遊」，細看費用說明可以發現，6晚酒店住宿（含早餐）、景點遊覽、行程所列餐食、華文導遊講解、和旅遊巴士皆含在跟團費內，針對網友好奇的「住宿」，網站上也有標明皆為均價2000元的飯店，或是「同級4星酒店」；不過每人一天100元的導遊小費、新加坡往返台北飛機票及個人旅遊保險就不包含在內。且粉絲專頁貼文僅提到650新幣「起」，從旅行社提供給遊客參考的「台灣散拚參團價格表」也能看到實際價格不一；如此一看1萬4千元的價格似乎合理許多。