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外送員補送餐點！女見門口留「2字條」淚崩：馬上給最高小費

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友看到外送員留下的紙條，覺得相當感人，直接給予他最高額小費。(示意圖，非文中當事人)。 圖／左報系資料照、右外送員的奇聞怪事臉書社團
女網友看到外送員留下的紙條，覺得相當感人，直接給予他最高額小費。(示意圖，非文中當事人)。 圖／左報系資料照、右外送員的奇聞怪事臉書社團

外送平台越來越方便，使用人數變多，遇到的事件也千奇百種。日前有一名女網友表示，她用Ubereat叫外送，送到時少了一份餐點，外送員表示會補送，結果女網友等了3小時出去看，發現餐點以及「紙條」，她看完後瞬間淚崩，立刻給予最高小費，其他網友也大誇外送員「真的很有耐心」。

一名女網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，她日前點Ubereat外送時，餐點少了一份，外送員表示回頭會補送餐點，抵達時打手機給她，一個小時過去後，原po想說可能已經被放鴿子了，再一次走出家門已經是三個小時後的事。

原po走出門口後看到地上有餐點以及紙條，是外送員留給她的，上面寫著「不好意思，東西我很快就去拿了，只是電話號碼不見了，我本來請客服跟妳連絡請妳打電話給我或說我在門外，但他就是一直處理不來，所以我在門外有2個小時，天亮了，我只好放門口的地上，對不起」。

接著又有另一張紙板上也寫著一段文字，內容為「我知道妳一定很生氣，對不起，我留電話給妳，妳打給我，我們約時間我再補償妳，真的很抱歉，對不起，Uber外送員，我姓喬」。

原po看到兩張紙條瞬間感動到想哭，並且立刻就給上最高額小費112元，她表示，自己餓沒關係，但看到這些紙條跟心意真的太暖心，「辛苦各位外送員，致上100分感謝辛勞的各位！」，她也補充，當下看到就已經傳簡訊謝謝外送員大哥了。

女網友給予最高額小費。 圖／外送員的奇聞怪事臉書社團
女網友給予最高額小費。 圖／外送員的奇聞怪事臉書社團

不少人見文也大誇外送員，「等兩個小時，真的很有耐心」、「真的欣賞妳，也欣賞那位外送員」、「這麼有責任心的外送員，不多見了」、「字美的外送員遇見心美人美顧客，外送篇最佳示範」、「其實有很多外送員是很優質的，連字都那麼美」、「以上的故事告訴我們，家裡還是要裝個電鈴」。

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