「無慘大人」來吃春水堂？網笑：他在台灣會被「A柱」收掉

動畫《鬼滅之刃》圈粉無數，少年炭治郎為了救回變成鬼的妹妹禰豆子，他加入鬼殺隊，和一堆「柱」及好友們一起對抗「無慘大人」領軍的惡鬼集團，動畫故事鮮明，人鬼對抗的世界觀又發人深省。

有網友在臉書社團路上觀察學院分享了一張照片，有人在餐廳點餐，捲髮戴著帽子穿黑色襯衫的背影，像極了《鬼滅之刃》中的鬼王「無慘大人」，po文一出粉絲瘋狂朝聖。

《鬼滅之刃》裡的鬼王無慘大人。圖/取自網路

網友笑翻，「到台灣一樣被A柱收掉」、「小心！有找鬼殺隊幫手嗎」、「拍了照還活著也是狠角色」、「你看得到他喔」、「竟然光天化日下出沒，看來已找到青色彼岸花」、「快跟他報名要當上弦壹」、「幸好沒拍到正面，不然連文都不用發了」。

有人大玩鬼滅詪，「炭治郎還有五分鐘抵達戰場」、「大人，下一站富岡喔」、「A之呼吸！第一式路口左轉，第二式鬼切入彎」、「台灣最強柱！A柱」、「鬼殺隊裡就是沒有A柱，才會死一片」。也有人認出了餐廳地點，「無慘大人吃春水堂」。

也有人覺得更像另一位巨星，「騙我，是麥克傑克森吧」、「感覺好像會跳月球漫步」、「上一秒他是不是在跟服務生說：筆咧？筆咧？(Beat it)」、「轉過來是師爺馬邦德」。