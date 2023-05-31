水煮沒人愛！她問「玉米烤過為何飛漲」 網指少這一物差很多

夜市裡常見的烤玉米是台灣經典美食，但也因為高價問題常引人詬病。一名女網友發文表示水煮玉米比烤玉米便宜，只要抹點鹽巴就很好吃，為什麼反而水煮的沒人要買，烤過的卻漲那麼多？貼文一出引起討論，多數人認為醬料可能是反映價格的因素。

原PO在PTT以「玉米烤過身價怎麼上漲那麼多」為題發文，她說日前看到有一攤烤玉米大排長龍，在好奇心驅使下也湊過去看，發現一支烤玉米竟然要80元，除了要等很久以外，感覺就只是在吃醬而已，「反觀市場內有水煮甜玉米，加一點鹽巴就好吃到哭，又便宜，反而沒什麼人要買」，她不解到底是什麼魔力讓玉米烤過之後身價就飛漲？

貼文引來眾人議論紛紛，「人工錢」、「就麻煩、人工貴，水煮的一根才2-30」、「玉米超貴啊，不如買便當」、「炭火生烤玉米很『搞剛（費工）』，跟水煮後拿去烤的不一樣，有些攤商會騙外行的水煮烤過的賣生烤價」、「假鬼假怪！雞腿烤過也沒有漲五倍，到底誰在縱容烤玉米攤」、「烤過完全是不同的食物」。

不少人都認為烤玉米是貴在獨特醬料，「買水煮的很便宜，烤玉米應該是貴在醬料吧」、「都在吃醬+1」、「因為要烤很久，每家醬料味道都不同」、「烤玉米真的是吃醬，但你自己去烤就是麻煩啊，就像炸物一樣，像我自己煮都會避開這種食物，想吃直接去外面買」、「確實都在吃醬，玉米的鮮甜味幾乎被蓋過去」、「有醬就不一樣」。