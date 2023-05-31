環保杯裝「白色不明液體」…客人要求紅茶直接加 網喊NO：超危險

買飲料用環保杯，有些眉角可能要留意。有飲料店店員在Dcard發文表示，客人在帶來的杯子裡裝不明白色液體，並要求店家直接做一杯新的紅茶加進去，讓原PO相當為難。對此，不少網友認為店家不要接受這種要求比較好，「超級危險」！

原PO表示，自備杯折5元這個規定開始後，就常有客人帶來環保杯，有些人杯子裡面會裝之前喝剩的水或飲料，並要求店員倒掉再幫忙沖一下，但第一次遇到裡面裝白色不明液體，然後要求店家做一杯紅茶直接加進去的客人。儘管對方稱那是牛奶，但店家根本無法確定，因此原PO想詢問同行網友們，各家手搖飲店是否會接受這種要求。

對此，網友們紛紛表示，「當然不行啊，到時候出事誰負責，我以為這種應該是絕對不能退讓的底線耶，超級危險」、「我覺得要加牛奶就自己帶飲料回家倒，先倒好再拿給店家有點奇怪」、「誰知道裡面裝什麼，到時候有問題會怪到店家頭上」、「以後飲料店自備切結書」、「如果客人堅持，就在監視器底下將飲料倒入杯中」。

也有苦主大抱怨環保杯的規範不夠完善，裡面有水的、有牛奶的、要求幫忙洗的，還有人要求洗完要用熱水燙過，「之前一個客人跟我說蓋子在他手上，直接倒進去就好，沒想到杯裡還有一個不知道是什麼構造沒有拿出來，我倒下去的瞬間飲料馬上溢出，超商熱美式直接淋在我整隻手上，燙到馬上叫出來，結果他完全沒有歉意，冷漠看著我跑去沖冷水」。