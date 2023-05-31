快訊

曝幼時這樣學英文 黃仁勳感性自白：我是父母夢想和願望的產物

砂石車「奪命式」180度大迴轉！阿伯棄車拔腿狂奔逃命 影片曝光全網嚇傻

拜登解凍美中關係 美國務院中國政策高官接連異動為哪樁？

環保杯裝「白色不明液體」…客人要求紅茶直接加 網喊NO：超危險

聯合新聞網／ 綜合報導
手搖飲料示意圖。聯合報系資料照
手搖飲料示意圖。聯合報系資料照

買飲料用環保杯，有些眉角可能要留意。有飲料店店員在Dcard發文表示，客人在帶來的杯子裡裝不明白色液體，並要求店家直接做一杯新的紅茶加進去，讓原PO相當為難。對此，不少網友認為店家不要接受這種要求比較好，「超級危險」！

原PO表示，自備杯折5元這個規定開始後，就常有客人帶來環保杯，有些人杯子裡面會裝之前喝剩的水或飲料，並要求店員倒掉再幫忙沖一下，但第一次遇到裡面裝白色不明液體，然後要求店家做一杯紅茶直接加進去的客人。儘管對方稱那是牛奶，但店家根本無法確定，因此原PO想詢問同行網友們，各家手搖飲店是否會接受這種要求。

對此，網友們紛紛表示，「當然不行啊，到時候出事誰負責，我以為這種應該是絕對不能退讓的底線耶，超級危險」、「我覺得要加牛奶就自己帶飲料回家倒，先倒好再拿給店家有點奇怪」、「誰知道裡面裝什麼，到時候有問題會怪到店家頭上」、「以後飲料店自備切結書」、「如果客人堅持，就在監視器底下將飲料倒入杯中」。

也有苦主大抱怨環保杯的規範不夠完善，裡面有水的、有牛奶的、要求幫忙洗的，還有人要求洗完要用熱水燙過，「之前一個客人跟我說蓋子在他手上，直接倒進去就好，沒想到杯裡還有一個不知道是什麼構造沒有拿出來，我倒下去的瞬間飲料馬上溢出，超商熱美式直接淋在我整隻手上，燙到馬上叫出來，結果他完全沒有歉意，冷漠看著我跑去沖冷水」。

Dcard 超商 手搖飲料

延伸閱讀

不準孩子吃甜食！阿嬤偷買冰炫風媽一看氣炸嗆「這句」 網掀兩派論戰

做什麼能馬上年薪百萬？她聽旁人洩「2職業」 過來人現身認證：沒錯喔

夜市開張出動「超狂摩托火車」 4節車廂網看傻：討生活就能這樣？

爆乳不流行了？妹子「1穿搭」超多人愛 網有感：7成以上都露這

相關新聞

環保杯裝「白色不明液體」…客人要求紅茶直接加 網喊NO：超危險

買飲料用環保杯，有些眉角可能要留意。有飲料店店員在Dcard發文表示，客人在帶來的杯子裡裝不明白色液體，並要求店家直接做一杯新的紅茶加進去，讓原PO相當為難。對此，不少網友認為店家不要接受這種要求比較好，「超級危險」！

砂石車突奪命180度大迴轉！阿伯「棄車」拔腿狂奔逃命影片曝光全網嚇傻

馬路如虎口，行人和機車須小心大車，大車駕駛更應注意車前狀況以免憾事發生。有網友近日在臉書分享一段驚悚影片，一輛砂石車不顧一旁騎機車的阿伯，突然180度大轉彎步步近逼，嚇得阿伯趕緊「棄車逃命」。影片一出，網友也替阿伯捏把冷汗：「屁滾尿流」、「阿北這一生跑最快的一刻」。

台灣肥胖率比日本高10倍！日本住民揭「3點差異」：中年人最明顯

近日台灣民眾肥胖率成焦點，有網友比較台日肥胖率，發現台灣高出日本10倍，引發網友熱議兩地差異，近日一名旅居日本的網友現身說法，指出「台灣比較胖」就是因為輸在通勤、不過飽和注重外表3點上！

「一坪30萬的房子都不敢買」 他嘆年輕人一代不如一代反遭網轟

台灣在二十世紀下半葉加速工業化，經濟快速起飛，造就台灣經濟奇蹟，當時甚至流行一句諺語「台灣錢淹腳目」，形容當年台灣工業化成果卓著，景氣成長造就一代人的富足，但隨著金融海嘯、地緣政治風險接連發生，景氣越來越差，讓年輕人看不到希望，卻被部分中年人冠上「草莓族」的稱號。

夜市開張出動「超狂摩托火車」 4節車廂網看傻：討生活就能這樣？

夜市攤商經營不易，每天出攤收攤都是一大難題，近日有民眾拍下攤商出攤靠著白色小摩托，拖拉著4台攤車徐徐前進，宛如「摩托火車」，讓網友看了直呼「太扯」。

爆乳不流行了？妹子「1穿搭」超多人愛 網有感：7成以上都露這

隨著炎炎夏日到來，不少女生開始穿著涼爽的服飾外出。今（30）日就有一名網友發現，比起露腿、低胸的打扮，街上會露腰的女生越來越多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦