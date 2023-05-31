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「一坪30萬的房子都不敢買」 他嘆年輕人一代不如一代反遭網轟

聯合新聞網／ 綜合報導
一名民眾表示，60年次的人刻苦耐勞，現在大多做高幹或創業，但是現在年輕人卻從事超商、超市、保全、作業員等，有種一代不如一代的感覺，引起年輕世代的不滿。圖／ingimage提供
一名民眾表示，60年次的人刻苦耐勞，現在大多做高幹或創業，但是現在年輕人卻從事超商、超市、保全、作業員等，有種一代不如一代的感覺，引起年輕世代的不滿。圖／ingimage提供

台灣在二十世紀下半葉加速工業化，經濟快速起飛，造就台灣經濟奇蹟，當時甚至流行一句諺語「台灣錢淹腳目」，形容當年台灣工業化成果卓著，景氣成長造就一代人的富足，但隨著金融海嘯、地緣政治風險接連發生，景氣越來越差，讓年輕人看不到希望，卻被部分中年人冠上「草莓族」的稱號。

一名網友在Dcard以「現在年輕人真的比較不行」為題發文表示，60年次的人刻苦耐勞，現在大多做高幹或創業，但是到了70～80年次，年輕人從事的工作卻只有超商、超市、保全、作業員等，連一坪30萬的房子都不敢買，「有種一代不如一代的感覺，希望90年次的新一代孩子要多努力一點！」貼文隨即引起年輕世代的不滿。

網友吐槽原PO，表示當初你們趁著經濟起飛時，享受了很多時代紅利，才有今天的成就，「不代表你們有多能力，而是你們運氣好」，周遭1990年代的年輕人也很努力，「但在台灣我們的努力程度跟回報率根本不成正比，所以才會逃到國外，因為你們這些老人留下來的環境實在太差了。」也有人表示，「環境是你們用的、資源是你們用剩的、教育是你們制定的、工作是你們挑完的，我們接手的就是這些東西，當然一代不如一代」。

有人批判原PO思維，表示自己也很努力，好不容易拿到國外學位時卻遇到金融海嘯，現在景氣載浮載沉，卻怪我們年輕人不努力，「不要說後輩看到這些批判不舒服，我自己看了也很倒彈。」

也有人說，「如果他們活在我們這個時代，看敢不敢說出現在年輕人怎樣怎樣這些話，資源都掌握在那一輩，環境被玩爛才來說我們不努力，以前的時代，願意努力，很大概率會成功，現在的時代，願意努力，頂多能填飽肚子而已」、「笑死，我最瞧不起的，就你們這種自以為是的老人」、「在你們嘴現在的年輕人一代不如一代的同時，請別忘了，是你們這一代的老人造成的結果」。

Dcard 金融海嘯 超商 保全 創業

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