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「房費減半」慘上當！知名訂房網傳「官方詐騙」 內行人揭3點注意

聯合新聞網／ 綜合報導
旅館示意圖。 圖／pixabay
旅館示意圖。 圖／pixabay

近期日幣匯率頻現新低，旅日遊客眾多，不少人看中自由行的行程安排彈性靈活，自行訂購機票、旅館等服務，但有同好警告，知名訂房網出現詐騙行為，盜用知名連鎖飯店帳號並以低房價或升等吸客，再私訊要求提前匯款，另人防不勝防，他指出只要有「3現象」就有可能是詐騙。

知名訂房網「Booking」出現「官方」詐騙訊息！昨（29日）有人抱怨因已下訂的旅館出現新住宿方案，能省下近半住宿費還送早餐，便透過訂房網重新訂房，沒多久就收到飯店方透過訂房網傳訊要求先付款，被害者不疑有他便刷卡付款，隨後就發現信用卡遭盜刷1萬多元，過程引發眾人議論。

熱心網友實測，選擇訂房網上顯示「不用信用卡／當地付款」的大阪格蘭比亞飯店（Hotel Granvia Osaka-JR Hotel Group），下訂約10分鐘後，便透過訂房網收到飯店客服帳號的訊息，要求他先行付款，並提供訂房網以外的付款方式。他推測「是飯店持有的Booking帳號被盜用」，要大家務必小心「不要被引導私下交易付款」。

網友實測，訂房約10分鐘後，真的收到來自飯店訂房網帳號的詐騙訊息。 圖／翻攝自ptt
網友實測，訂房約10分鐘後，真的收到來自飯店訂房網帳號的詐騙訊息。 圖／翻攝自ptt

他也指出在訂房時注意3個現象，可以降低受騙機率：一、飯店在訂房網上突然大降價或升等、送餐；二、同日期飯店官網沒房間，但訂房網有大量空房；三、要求先付款但引導到非「booking.com」的網址。同時也要注意，由於另一間訂房網Agoda與Booking屬同一集團，不排除也會出現相同詐騙手法。

新型詐騙手法讓網友心驚驚，紛紛表示「高調，這種很難防」、「這太難預防了」、「這種詐騙真的很恐怖」、「飯店端的帳號被盜？太扯了吧，這樣很難收拾」、「近期看來已經跟飯店類型規模大小無關，而是飯店的平台帳號有被盜」、「剛剛訂房旁邊跑個馬上付款省10%的小廣告窗，還好有這篇文章告知，不然也會被騙」。

有人也分享經驗，「我朋友訂台灣的住宿也有遇到駭客把金額改低吸引別人訂購再傳詐騙資訊的手法，由於是國內，朋友直接打去飯店詢問，飯店認賠房價並提醒有被盜用」、「幾個月前也有碰到耶，不過是長得很像booking的信件主動發信要求付款，覺得奇怪寫信問飯店才知道是假的」、「我先前已全額付款的訂單，昨日又收到信件！目前詢問Agoda客服等待回應」。

有人則建議可以另外發信與飯店確認訂單無誤，實測的網友也表示已通知飯店方，目前訂房網已關閉此飯店訂房。

疑似帳號被盜的飯店已先關閉訂房。 圖／翻攝自booking
疑似帳號被盜的飯店已先關閉訂房。 圖／翻攝自booking

訂房 詐騙 盜刷

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