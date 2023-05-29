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日本車站1畫面驚曝「台人素質有夠低」 網友氣炸砲轟：丟臉丟到國外去

聯合新聞網／ 綜合報導
日本是台灣人最愛出國旅遊首選國家之一，圖為JR名古屋車站標示圖。圖／ingimage
日本是台灣人最愛出國旅遊首選國家之一，圖為JR名古屋車站標示圖。圖／ingimage

台灣失格旅人又來了？林姓台灣網友日前在日本旅遊時，在日本車站目睹「超沒素質」的粗魯行徑，且此舉讓人一眼斷定「絕對是台灣人做的」，畫面曝光後引起更多網友怒罵「太丟臉！」

林姓網友在臉書社團「路上觀察學院」發文表示自己到日本當地觀光，經過JR名古屋車站時，意外發現站內一處供旅客使用的桌子上有有許多文宣品和原子筆，但仔細看置筆架被寫上「幹」和「白目」等清晰字眼，讓他痛批「這一定是台灣人寫的」。

林姓網友在JR名古屋車站發現「絕對是台灣人留下的低素質」證據。圖／取自路上觀察學院
林姓網友在JR名古屋車站發現「絕對是台灣人留下的低素質」證據。圖／取自路上觀察學院

照片曝光後，許多網友也大罵「丟臉丟到國外」、「台灣人素質」、「有夠沒水準耶」、「牛牽到北京還是牛，X圾飛到日本還是X圾」、「出國玩，守點道德～」。

「幹」字如今多被引申為粗俗的辱罵字眼，因此許多網友認為在國外刻意留下「幹」字有失台人格調，但在網友們的留言討論中，意外掀起議論「『幹』字對日本人的含義？」，有人指出日文漢字當中的「幹（みき）」字具有「樹幹、棟樑」之意，甚至有人發現「幹」是日本極少數的姓氏，因此「幹」字對台、日雙方各自帶有不同含意。

「幹」字在日本是極少數的姓氏。圖／取自網友留言
「幹」字在日本是極少數的姓氏。圖／取自網友留言

▌延伸推薦：日本咖啡店招牌寫「幹」字讓他笑翻 老闆娘：那是我的名字

日本 名古屋 台灣人 出國旅遊

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