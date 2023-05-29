聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本車站1畫面驚曝「台人素質有夠低」 網友氣炸砲轟：丟臉丟到國外去
台灣失格旅人又來了？林姓台灣網友日前在日本旅遊時，在日本車站目睹「超沒素質」的粗魯行徑，且此舉讓人一眼斷定「絕對是台灣人做的」，畫面曝光後引起更多網友怒罵「太丟臉！」
林姓網友在臉書社團「路上觀察學院」發文表示自己到日本當地觀光，經過JR名古屋車站時，意外發現站內一處供旅客使用的桌子上有有許多文宣品和原子筆，但仔細看置筆架被寫上「幹」和「白目」等清晰字眼，讓他痛批「這一定是台灣人寫的」。
照片曝光後，許多網友也大罵「丟臉丟到國外」、「台灣人素質」、「有夠沒水準耶」、「牛牽到北京還是牛，X圾飛到日本還是X圾」、「出國玩，守點道德～」。
「幹」字如今多被引申為粗俗的辱罵字眼，因此許多網友認為在國外刻意留下「幹」字有失台人格調，但在網友們的留言討論中，意外掀起議論「『幹』字對日本人的含義？」，有人指出日文漢字當中的「幹（みき）」字具有「樹幹、棟樑」之意，甚至有人發現「幹」是日本極少數的姓氏，因此「幹」字對台、日雙方各自帶有不同含意。
▌延伸推薦：日本咖啡店招牌寫「幹」字讓他笑翻 老闆娘：那是我的名字
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言