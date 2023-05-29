彰化新寺廟「命名諧音」萬人嘴角失守噴笑 網再曝台南有「菱洲宮」

台灣廟宇文化興盛，走在路上經常能看見寺廟有信徒正在參拜、祈求保佑。近日一名網友在彰化意外發現一間正在興建中的寺廟，但寺廟名稱取作「普龍宮」，與台語的「噗嚨共」意外相似，讓網友們嘴角失守，忍不住笑喊「抱歉，我笑了」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，彰化社頭正在興建一間寺廟，寺前已掛上對聯寫著「普天同慶龍降臨，玄武殿前神靈浩」，寺廟雖然尚未竣工，但外觀已然莊嚴。未料抬頭向上看寺廟正上方刻上大字「普龍宮」，名稱與台語的「」 噗嚨共【噗嚨共】台灣人常說的「噗嚨共」直接翻譯自台語「浮浪貢（phû-lōng-kòng）」，意指遊手好閒、不務正業的人。 實在相近，讓網友們發現這驚人的相似之處。

彰化社頭一間正在興建中的寺廟取名「普龍宮」，諧音與台語的「噗嚨共」相近。圖／取自路上觀察學院

許多人都被這場意外的巧合給震驚了，紛紛留言「我盡量不去回想，但這後座力有點大」、「我的嘴角不爭氣的上揚了，我要下地獄了...」、「不可以笑啊！不可以對神明不尊敬...」、「目前裡面還沒有神供奉，還可以笑，要笑趁現在啊」、「看到宮名都會功德-1」、「我笑到肚子痛」。

留言區也有人分享台南成功路上一間寺廟同為「菱洲宮」，正好也與台語的「你祖公」發音相近，也讓網友們忍不住會心一笑。