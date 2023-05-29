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女搭捷運常遇「男生1坐姿」！她嚇喊「太噁心」 網苦主：很母湯

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友表示搭捷運常遇到腳張很開的男生。 圖／canva
女網友表示搭捷運常遇到腳張很開的男生。 圖／canva

北部人口密度高，每到上下班時間，大眾交通運輸總是擠得水洩不通，捷運更是「一位難求」。近日有一名女網友表示，自己在坐捷運時，多次碰到了男生的「這種坐姿」，常常會不小心碰到自己，讓她覺得「太噁心」，也好奇男生真的有必要這樣坐嗎？引發熱議。

一名女網友在Dcard發文，她表示在推特上看到一篇講述「在電車座位上沒來由張開雙腿的男人」，讓她想到自己在捷運上碰過兩次類似的奇怪事件，有一次搭捷運時，隔壁男生一坐下就腳開開，結果碰到原po膝蓋，她心想應該是不小心的，沒想到再來他還把腳一張一合來撞原po大腿，她覺得太噁心了，於是就逃到別的車廂。

另外有一次搭桃園捷運要去機場時，原po把手提包放在大腿上找東西，所以雙腿沒有完全併攏，結果對面有個男生坐下時，卻把一隻腳交錯在她腳的中間，他身高不高，但感覺有注意不要碰到她，原po這次就直接裝沒事。

原po表示，因為這兩件事，後來她坐捷運時就有特別觀察這個問題，也發現坐著會好好併攏腳的男生通常是學生或是溫文爾雅的熟男，但真的蠻多男性是打開的，只是角度不同而已，她也好奇「男生們這樣腳張開是真的有必要嗎？」。

不少人認為，「沒說坐車一定要完全併攏，但也不能張開到影響其他人吧？（不管男女都一樣）」、「單純不尊重他人罷了！」、「男生的腳明明就可以併攏，會張開的有兩種人，1、自私的人只在乎自己坐的有沒有舒服，2、噁男」、「開到貼著隔壁大腿真的母湯」。

但也有人覺得，「我覺得腳不要張開到侵犯到別人的空間都沒差吧」、「乘車禮儀有無，真的跟性別無關，不要模糊焦點」、「不用到併攏吧，但不要張很開倒是真的」、「這是家教問題」、「有些女生也是喜歡翹腳，那個鞋子其實會弄到站著的人的褲子，不到170的坐沒坐相把腳伸很出來的也常常有」。

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