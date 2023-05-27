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全家遊日最少15親友要求代購一類物品最多 人夫怒問：一定要幫嗎？
日本貨價廉物美，但要求到當地旅遊的親友代購物品，真的好嗎？近日台灣人夫在討論區發帖大嘆，稱與日籍妻子及小孩子即將前往日本一趟，但已有至少15名親友要求代購，大部分都是要買藥，當中更有長輩直接傳送照片叫購物，卻沒有問他是否方便代買，令他埋怨為何「那麼多人覺得托人買東西好像沒什麼，甚至理所當然」，完全沒有理會其行李重量問題。大批網友建議PO文者直接拒絕，「直接說不方便或開價代購費給他」、「直接不買，說沒看到有賣或沒時間買」。
原PO日前在「PTT討論區」發出貼文，指出太太是日本人，婚後育有小孩，一家人即將前往日本，行程大約是3個星期，不少親朋好友獲悉「好消息」後，紛紛「拜託」他幫手代購。
原PO大吐苦水，指出至今已有至少15人要求代購，8成都是買藥，尤其是部分長輩們，「都是直接傳個照片來，說幫我這個買一盒、這個買一瓶之類的，也沒有再問方不方便什麼的」，令到他爆粗，直言自己需要攜帶小朋友日常用品，包括尿片和衣服，「行李就很多了，都快超重了，還要應付這些人的東西」。
原PO覺得別人出國在外幫手代購會不方便，所以自己從未要求其他人幫忙購買東西，「但怎麼總有那麼多人覺得托人買東西好像沒什麼，甚至理所當然」，詢問網友「到底要怎麼拒絕這種事情呢？好煩啊！」，更指「回去收錢的時候又是另一門學問，真的有夠麻煩」。
貼文引來大批網友討論，有人留言指「直接不買，說沒看到有賣或沒時間買」，甚至有網友指出「直接說不方便或開價代購費給他」、「收手續費啊，還不簡單」，更有人指「不讀不回，當初就不該讓人知道要去日本」。
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文章授權轉載自《香港01》
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