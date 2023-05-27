快訊

獨家專訪／李坤城兒曝林靖恩酗酒鬧事「被報警」 控偽造簽名奪房產：醫生可作證

影／iPhone 15全系列最新實體模型機曝光！Pro款會改動作按鈕？六大看點一次摸清

「螢光蝦壽司」與「螢光劑」有關嗎？螢光劑有沒有毒？螢光劑知識一次看

贏過鮮奶茶！妹子推1飲料「每天要都喝」內行人讚爆：一生推

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友超愛奶精奶茶。圖為示意圖，非當事店家。報系資料照
一名女網友超愛奶精奶茶。圖為示意圖，非當事店家。報系資料照

台灣手搖飲店眾多，密集區一條路就有10家以上的選擇。有一名女網友分享，比起鮮奶茶，她更喜歡「奶精+茶」，愛到每一天都要來一杯，並且分享了自己喝2款先喝道奶茶心得，該文也引起不少「奶精派」網友推薦自己的「私藏清單」。

女網友在Dcard以「奶茶人可以存的店？」為題發文，她表示自己超愛「奶精+茶」，愛到每天都要喝一杯奶茶或是奶綠，一定要是「奶精」口味，如果喝到鮮奶茶會傷心一整天，「相信一定有一派人懂我在迷什麼」。

女網友也表示，最近很多人推薦「先喝道」，她也買了兩款來嘗試，分別是「花開茉綠奶茶」及「錫蘭高地莊園奶茶」，甜度冰塊都點微糖微冰，她表示先喝道茶不會太澀，奶精喝起來也沒有化工怪味，鬱卒時喝到會開心，「真的有厲害到，經過會想買來喝」，她也好奇網友的口袋名單。

此文一出也引起網友熱議，紛紛推薦自己的清單「先喝道真的yyds，推妳玫瑰奶茶我超愛」、「拜託去買茶聚，我一生推」、「茶湯會蜜香奶茶，我的愛」、「我就是被先喝道的蜜桃奶茶圈粉的！真的超讚」、「八曜和茶的奶綠、奶茶！超好喝！」、「一沐日！ 第一次覺得奶精茶比鮮奶茶好喝」、「龍角的觀音烤奶！超推」、「奶精+1，鮮奶茶是邪魔歪道」、「我超愛天仁茗茶的奶茶」。

延伸閱讀

秒飛泰國喝下午茶！泰國點心「香蘭葉甜糕」台北飄香，搭配道地「手沖泰奶」大滿足

週末小確幸！ 全家咖啡、霜淇淋、珍奶「買1送1」 OKmart莊園咖啡現省660元

限時3天！全家便利商店「霜淇淋、仙女珍珠醇奶茶」買1送1　還有哈根達斯指定商品任2件7折

2023國人最愛手搖飲排行出爐！ 50嵐居冠、清心福全第二

相關新聞

贏過鮮奶茶！妹子推1飲料「每天要都喝」內行人讚爆：一生推

台灣手搖飲店眾多，密集區一條路就有10家以上的選擇。有一名女網友分享，比起鮮奶茶，她更喜歡「奶精+茶」，愛到每一天都要來一杯，並且分享了自己喝2款先喝道奶茶心得，該文也引起不少「奶精派」網友推薦自己的「私藏清單」。

「地瓜球」為何大排長龍？他怨沒飽足感「份量少得可憐」　反被網友推坑：好吃到爆

你也喜歡吃地瓜球嗎？一名爸爸每次帶女兒經過夜市時，總是發現地瓜球攤位大排長龍，但買完後大口享用地瓜球，吃完卻都沒有飽足感，因此這名爸爸也好奇「會買地瓜球的都是什麼人」，貼文曝光後不僅掀起「地瓜球」和「QQ蛋」南北戰爭，網友也分享地瓜球必買原因。

怨父母分產留凶宅給他 網砲轟：手足過世還抱怨房價跌

如果兄弟姐妹獲父母贈與的財產有落差，恐怕會讓手足感情破裂。日前一名網友就抱怨，幾年前大姐在家自殺，二姐開始慫恿爸媽分財產，於是爸媽決定買一棟新房子給二姐，讓原PO住在舊家，因此他抱怨「爸媽給二姐新房，卻要我住凶宅，這麼偏心我能不計較嗎？」

他結婚基金50萬被「假投資」騙光 網無奈：老套詐騙手法還上當

近年來詐騙案頻傳，日前一名網友表示，他努力存下50萬元，打算跟女友求婚，沒想到卻慘遭投資詐騙，不僅3個月內50萬全被騙走，還多欠了銀行、親友100萬的債務，讓他無奈表示「都是我自己太貪，才會受騙上當」。

她自己去吃牛排！遭鄰桌國中生嗆「被霸凌沒朋友」 全場白眼

每個人喜歡的生活模式都不同，有人嚮往每天都和朋友進行社交，也有人偏好一個人的自由步調。一名女網友在網路上發文，表示自己當時一個人在餐廳吃牛排，結果卻被一群看起來像是國中生的客人嘲笑，而貼文曝光後也掀起討論。

國內爬山、露營跌落神壇？內行嘆「確實退很多」曝1趨勢才能吸眼球

過去幾年間，受到新冠疫情影響，民眾多半轉往國內休閒為主，因此曾掀起一股戶外露營潮流，但隨著各國邊境解封，不少人也發現露營和爬山的人逐漸減少，有網友就好奇「這2款活動是不是退流行了」，引發網友們熱議．．．

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦