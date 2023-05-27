贏過鮮奶茶！妹子推1飲料「每天要都喝」內行人讚爆：一生推

台灣手搖飲店眾多，密集區一條路就有10家以上的選擇。有一名女網友分享，比起鮮奶茶，她更喜歡「奶精+茶」，愛到每一天都要來一杯，並且分享了自己喝2款先喝道奶茶心得，該文也引起不少「奶精派」網友推薦自己的「私藏清單」。

女網友在Dcard以「奶茶人可以存的店？」為題發文，她表示自己超愛「奶精+茶」，愛到每天都要喝一杯奶茶或是奶綠，一定要是「奶精」口味，如果喝到鮮奶茶會傷心一整天，「相信一定有一派人懂我在迷什麼」。

女網友也表示，最近很多人推薦「先喝道」，她也買了兩款來嘗試，分別是「花開茉綠奶茶」及「錫蘭高地莊園奶茶」，甜度冰塊都點微糖微冰，她表示先喝道茶不會太澀，奶精喝起來也沒有化工怪味，鬱卒時喝到會開心，「真的有厲害到，經過會想買來喝」，她也好奇網友的口袋名單。

此文一出也引起網友熱議，紛紛推薦自己的清單「先喝道真的yyds，推妳玫瑰奶茶我超愛」、「拜託去買茶聚，我一生推」、「茶湯會蜜香奶茶，我的愛」、「我就是被先喝道的蜜桃奶茶圈粉的！真的超讚」、「八曜和茶的奶綠、奶茶！超好喝！」、「一沐日！ 第一次覺得奶精茶比鮮奶茶好喝」、「龍角的觀音烤奶！超推」、「奶精+1，鮮奶茶是邪魔歪道」、「我超愛天仁茗茶的奶茶」。