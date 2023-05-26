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怨父母分產留凶宅給他 網砲轟：手足過世還抱怨房價跌

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨父母留給他大姐自殺的房子，擔心賣不出好價錢。示意圖／ingimage
一名網友抱怨父母留給他大姐自殺的房子，擔心賣不出好價錢。示意圖／ingimage

如果兄弟姐妹獲父母贈與的財產有落差，恐怕會讓手足感情破裂。日前一名網友就抱怨，幾年前大姐在家自殺，二姐開始慫恿爸媽分財產，於是爸媽決定買一棟新房子給二姐，讓原PO住在舊家，因此他抱怨「爸媽給二姐新房，卻要我住凶宅，這麼偏心我能不計較嗎？」

一名網友在「爆料公社」發文表示，幾年前他大姐感情失意自殺，大姐過世後二姐開始害怕住家裡，正逢父母想要退休，因此二姐慫恿爸媽將財產儘早分配，於是父母買了新房子給二姐，將舊家留給他，讓原PO氣喊「這間坪數比較大又怎樣，大姐死在家裡就是凶宅，就算要賣價格能高到哪去？我不願意接手，父母就說我愛計較，他們這麼偏心我能不計較嗎？我也很怕好嗎？」

對此，不少人批評「要感恩吧！已經有房子住了，還有什麼好叫的？而且過世的是自己大姐，又不是陌生人，是在怕什麼？身在福中不知福」、「你如果不要那間房，還有很多人想要」、「你們兄弟姐妹感情有多不好？不用自己買房就很好了啦，還要嫌」、「自家大姐過世還要嫌棄，而且只想到賣房會跌價，家人不留債給你已經很好了」、「自己人有什麼好怕的？不喜歡你可以自己買一間。你爸媽沒讓你在外面租房已經很好了，你居然還要抱怨」。

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