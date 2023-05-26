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國內爬山、露營跌落神壇？內行嘆「確實退很多」曝1趨勢才能吸眼球

聯合新聞網／ 綜合報導
過去幾年間，受到新冠疫情影響，民眾多半轉往國內休閒為主，因此曾掀起一股戶外露營潮流。示意圖/ingimage
過去幾年間，受到新冠疫情影響，民眾多半轉往國內休閒為主，因此曾掀起一股戶外露營潮流。示意圖/ingimage

過去幾年間，受到新冠疫情影響，民眾多半轉往國內休閒為主，因此曾掀起一股戶外露營潮流，但隨著各國邊境解封，不少人也發現露營和爬山的人逐漸減少，有網友就好奇「這2款活動是不是退流行了」，引發網友們熱議。

一名網友在PTT以「爬山跟露營是不是退流行了？」為題發文，表示自己過去兩年間，發現爬山及露營不僅是國內休閒活動的最大宗，甚至有人還每個月都去一次，但隨著各國邊境開放，以往爬山、露營的活動也轉移國外，因此詢問網友們「是不是真的已經退流行了」。

許多網友也認同確實退很多，畢竟若能出國玩也很少會有人選擇爬山，「不夠潮，曬出國才能吸引眼球」、「這天氣會中暑吧」、「的確是啊，不少山友都出國了，很多人本來就是疫情才開始接觸登山，一部分也是玩了兩年登山後，多數人開始卡關了，能去的都去過了，剩下就是要訓練才能去的」。

但仍有網友表示，其實露營還是很夯，「露營退潮？營地都搶到明年去了還搶不到」、「週末營位還是不好訂」、「好的露營場地都排到明年了，你說退潮？」。

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