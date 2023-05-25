日本人不出國卻超愛！「東京台灣祭」人潮爆棚 網見現場吉祥物笑翻
東京知名景點晴空塔現正舉辦「台灣祭」，從2017年開辦至今，致力於推廣「在日本的台灣夜市日常」，知名台灣美食現場都吃的到，除了美食外，像是算命、釣蝦等娛樂活動也體驗的到，甚至有網友看到台灣的「知名吉祥物」笑翻。
網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，他最近到東京晴空塔參加了「台灣祭」，現場看起來人山人海，相當受到歡迎，除了有賣各式各樣的人氣小吃外，還發現擺出了台北市知名地標「歪腰郵筒」仿造品，以及台南市的吉祥物「魚頭君」。
網友看到照片也笑回，「沒想到還有郵筒出場的份」、「台灣人去日本參加台灣祭，說不出來的奇妙感覺」、「歪腰郵筒為什麼沒有台灣人排隊拍照呢？哦對了這裡是日本」、「人也太多」、「魚頭君欸，笑死」，但也有人覺得「這是騙日本人的，東西貴又不正宗」、「這個已經變成一年四季都有的活動了」。
「台灣祭」於4月15日至5月28日舉辦，除了在日本的留學生和上班族能一解相思愁外，也很受到日本人喜歡，旅遊電商平台KKday曾公布「解封後入境旅遊洞察」，發現來台的旅客前5名為韓國、日本、港澳、新加坡、馬來西亞，不過日本產經新聞社台北支局長矢板明夫認為，許多日本人沒有錢了，因此會從出國改為國內旅遊。
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