日本人不出國卻超愛！「東京台灣祭」人潮爆棚 網見現場吉祥物笑翻

參加婚禮時，因為是正式場合，所以許多人會特別打扮一番，讓自己的穿著不過於隨便。不過日前有網友表示，他受邀當男方的賓客，卻因為自己穿了「破牛仔褲」而被女方弟弟請出去，讓他氣得直呼「吃喜宴穿牛仔褲叫沒禮貌？」

2023-05-24 19:09