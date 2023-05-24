請乘客將佔位背包拿開 下一秒男「尖叫撞車門、狂捶自己」網全傻眼

在公共場所要隨時注意自己的人身安全，若搭乘大眾運輸工具遇到危險，建議民眾可以求助站務人員。日前一名女網友表示，她和朋友搭乘大眾運輸工具時，有位先生詢問某位乘客可否將佔位的背包拿起來，沒想到那位背包乘客開始不停尖叫，還用頭撞地板、車門，讓整車廂的人嚇到。

一名網友在Dcard發文表示，她日前跟同學搭乘捷運淡水信義線回家，旁邊有位乘客坐了一個位置，順手將背包放在隔壁座位。不過，到了捷運復興崗站時，有位先生詢問該乘客「不好意思，可不可以請你把包包拿起來？」

沒想到這時該背包乘客做出脫序行為，從座椅上跳下來摔在地上，還不斷尖叫、嘶吼，用頭撞地板與車門，並且用拳頭鎚打自己，讓同一節車廂的人們看傻眼，趕緊移動到其他車廂。原PO事後表示「我之前也有遇過怪人，但他們沒有影響到我，這次真的很可怕，越來越害怕坐捷運了，但身為通勤族還是得硬著頭皮搭乘」。

對此，有網友回應「他是一時情緒崩潰了吧？我覺得他看起來比較像是可憐的人」、「好可怕，但是那位乘客應該是生病了吧」、「現在出門真的很可怕，容易遇到搭訕、跟蹤、情緒不穩的人」、「不管他有什麼苦衷，建議遇到這種人先遠離，可以的話再報警，誰知道他會不會傷害到別人」。