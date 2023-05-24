闖民宿猥褻！準醫生婚禮甜喊「謝謝妳不嫌棄我小」衛生局長叔叔遭起底回應了

日前有四名女子入住台南一間民宿時，一名陌生男子趁著深夜從落地窗闖入，還對其中兩名女子進行猥褻，受害女子憤而報警才知男子是一名準新郎，犯案隔天還從容不迫辦婚禮，整段事件在Dcard掀起熱議。有網友更肉搜出該名男子的照片、醫院錄取名單等，還有親友分享男子當日結婚的致詞影片，直呼「拜託！放過你老婆吧」。

女網友在Dcard發文表示，和朋友入住台南一間民宿時，被一名陌生男子闖入，對方不僅碰觸朋友胸部，甚至脫下褲子，朝著朋友臉部不到五公分的距離打手槍，後來報警調監視器，警方循線找到該名男子，對方卻無法立即做筆錄，女網友透過社群才發現，男子竟然跑去辦婚禮。

警方表示，男子到案後，脫口說自己是一名醫生，當天深夜和朋友喝酒醉了，對事發經過完全不記得，也矢口否認涉案，但受害女性指證歷歷，堅持提告。警方詢問後依乘機猥褻及侵入住宅罪嫌函送台南地檢署法辦。

一名女子發文表示，和朋友入住台南某間民宿，到了深夜竟有不明男子從落地窗闖入，對方甚至還對朋友們自慰性騷擾，更離譜的是，男子是一名醫生，隔天還如期辦婚禮。圖／擷自Dcard

整段事件在Dcard延燒多日，許多網友認為事態嚴重，做為未來正式醫生，卻趁人熟睡猥褻，離譜的是，男子還照常完婚，紛紛喊著「此事不能沉」，開始發起鄉民的正義肉搜男子，有網友指出，該名男子是一名泌尿科醫生，目前在高雄一間醫院實習，即將到台南一間醫院就職。

還有人揭露當天男子婚禮的致詞影片，只見男子對新娘深情款款地說，「謝謝妳相信我，不嫌棄我太小，不嫌棄我不成熟，謝謝妳願意讓我成為妳的丈夫，今天是我們未來藍圖的起點，我們說好要一起環遊世界、生五個娃娃」。

有網友赫然發現，男子家庭背景「很硬」，除了在醫生世家長大，叔叔還是台南市衛生局長蘇世斌，對此，蘇世斌接受TVBS訪問低調回應，侄子已經是成年人了，需要扛起責任去面對所犯下的錯，「我想（整起事件）已經進入法律程序，我們就讓他自己處理」。