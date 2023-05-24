到底能不能過？行人穿越道綠燈卻見「這禁行號誌」 真相曝光

這是什麼號誌？有網友在北市羅斯福路三段發現一處行人穿越道，明明綠燈亮起，怎麼上方還有一個看起來像是「禁止行人穿越」的電子看板，讓人疑惑究竟能不能過馬路。事實上，該號誌為「AI行人告警設備」，在紅燈亮起時它才會開始閃爍，不過因為圖案一直都看得到，也造成誤會。

該名網友在臉書社團《反攻大路》貼出這張照片，並發文寫下：「座標台北市，羅斯福路金門街口，不確定那個號誌用意，禁止穿越馬路？」

對此，網友也紛紛表示，「接下來要大幅架設禁行行人標誌了」、「禁止行人走斑馬線？」、「無謂的標示太多了，干擾注意力」；該貼文還引來台北市議員趙怡翔留言關心，「我來了解，超奇怪的」。

不過也有網友補充，「應該是紅燈亮時它也會亮，告訴你現在禁止行人通過，但是沒亮時也看得到圖案，容易誤會」。

事實上，該號誌為「AI行人告警設備」，由於這條路段三年前曾有行人闖紅燈發生A1事故（人員當場或24小時內死亡），為了減少類似的事件，北市交通局而後也建設該AI號誌，當行人進入偵測區域，電子看板便會閃爍，並發出警告聲響。