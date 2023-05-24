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所有配料都來一份！歐吉桑挑戰「coco壹番屋」超豪華特餐 網笑：吃的是夢想

聯合新聞網／ 綜合報導
日本中年網友挑戰「所有配料都來一份」的超豪華咖哩特餐。圖擷自まいどなニュース
日本中年網友挑戰「所有配料都來一份」的超豪華咖哩特餐。圖擷自まいどなニュース

日本知名連鎖餐飲「coco壹番屋」，以提供多種不同口味的咖哩餐點為主，是顧客想平價品嚐咖哩的好選擇。最近有日本網友，一次挑戰了coco壹番屋的所有咖哩品項，豪華的餐點光是端上桌，就讓人目不暇給。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，位於日本愛知縣清須市的「coco壹番屋 西枇杷島店」，是coco壹番屋的創始本店，現在除了餐廳之外，還附設了「壹番屋紀念館」供客人參觀。

位於愛知縣的創始店還有附設紀念館。圖擷自まいどなニュース
位於愛知縣的創始店還有附設紀念館。圖擷自まいどなニュース

一位名為「小嶋あきら」有次就和幾位朋友相約，除了參觀該紀念館之外，還在這家店挑戰「全品項咖哩」。所謂全品項咖哩，是指除了基本的咖哩和飯之外，其他像是炸豬排、熱狗、花枝等配料，以及雞蛋、馬鈴薯泥等各式小菜，都通通來一份上桌。

小嶋就和朋友合計三人，一起挑戰這份極具份量的咖哩餐點。雖然美味，但由於大家都是中年男子，到後來也難免感到吃不消，還說比起肚子，連胸部都覺得很脹。最終他們還是努力吃光了大部分餐點，只留下一點炸物帶回家。而這一餐下來，金額總共是10913日幣（約相當於新台幣2411元）。

網友們則表示「我15年前也做過同樣的事，當時是四個人合力吃完」、「好懷念喔，20年前這種全部都來的形式很流行」、「比起金錢，爽一次完成夢想比較開心」、「以前好像有什麼吃到1200公克就免費的挑戰」、「可惜coco最近變貴了，變得不太常吃」。

日本

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