「大王具足蟲」拉麵吃不下去？ 網喊三原因：就水蝨的巨大化

台北人氣拉麵店「拉麵公子」日前推出「大王具足蟲」限定款拉麵，視覺衝擊感十足，僅限熟客預約，雖每碗要價1,480元，但目前已經預約客滿。對此，有網友在PTT以「為何能接受龍蝦螃蟹，不能接受大王具足蟲？」為題發文，引起不少討論。

原PO表示，知道這些動物在海裡吃的東西都是腐肉，但若看到桌盤上的大王巨足蟲也會很錯愕，蝦類、蟹類卻吃得很開心，不理解為何會有這種感覺。

對此，底下網友也點出三大因素，分別是口感味道、外觀，以及名稱問題，「因為名字是蟲，改取名蝦就可以了」、「昨天看其他人烹煮影片，煮完裡面是爛肉，超級噁，拍影片的說還一股臭味」、「問題是肉又沒蝦蟹好吃」、「國外早就有人吃過了，說內臟跟本惡臭」、「改名大王具足蟹就變美味了」、「就水蝨的巨大化，難道你會吃水蝨？」。

也有網友說，「很多魚也吃養殖用蟑螂阿」、「還不習慣而已，其實都大同小異」、「就一個過程，吃習慣雞肉以後，看到整隻雞即使覺得不舒服，但總是還有辦法吃的，如果直接跳全雞帶頭帶爪，那接受度就低了」。

大王具足蟲又稱「巨型深水蝨」，主要食用海洋生物的屍體，如鯨魚、魷魚等。牠們可以忍受長期的飢餓，如飼養於日本三重縣鳥羽水族館的大王具足蟲在絕食5年43天後才死亡。當遇上大量食物時，大王具足蟲可以把自己填飽到只能勉強行動的地步。