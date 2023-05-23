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桌上百元鈔是小費？房務打掃問「該拿嗎」 眾人勸別碰：陷阱

聯合新聞網／ 綜合報導

原PO幫客人打掃房間，但發現桌上有張百元鈔，因為不知道是否為小費，因此不敢亂拿。 圖擷自爆廢公社二館
原PO幫客人打掃房間，但發現桌上有張百元鈔，因為不知道是否為小費，因此不敢亂拿。 圖擷自爆廢公社二館
小費文化在國外是稀鬆平常的事，但在台灣卻不普及，一名飯店女房務在客人房裡看到桌上放了一張百元鈔，她不知道是不是小費，擔心自己誤會，拿了反而出事，於是PO文詢問大家看法，鄉民們紛紛勸她不要拿，還解釋放在床頭或枕頭上的才真的是小費。

從原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出的照片看到，房間的桌上有張百元鈔，上面還放了一個口罩，因為客人還要續住，原PO不曉得這張百元鈔是不是客人留的小費，所以不敢亂拿。她PO文詢問大家的意見，「我該拿還是不拿？因為不是放在床上的，所以我不敢拿」。

網友們一致認為不要碰，「別拿比較好」、「不要拿，陷阱」、「別拿，若真的是給妳的小費，確定退房不續住，肯定會再一起放（我是這樣的）。萬一只是個人習慣，口罩跟口袋東西掏出來一起放桌上，為了這幾百，得不償失」、「先不拿，如果真的是小費，退房還會再給，如果不是就糗大了」、「續住房的東西不要動，只有退房的才可以，不然可能會有偷竊的問題」、「有疑慮就別碰，隔天退房還在，甚至多一張，那就甭猶豫了」。

還有內行人解釋「枕頭下才是小費」、「我也都會確定放在枕頭上」、「我是都會放在床頭」、「一般來講是放枕頭上，這種（桌上）最好不要拿」、「不是放床頭的別拿」、「習慣放枕頭上附上字條『Thanks for cleaning our room』，因為之前在日本沒寫，結果房務員就沒有拿」、「身為曾經的房務人員，只接受放在床上或者床頭櫃的並且要有留言，因小失大不好」。

爆廢公社 小費文化

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