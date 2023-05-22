泰國vs日本「哪裡比較好玩？」 鄉民直指這1國：亞洲第一名

隨著疫情解封，許多民眾開始報復性出國，對此，有網友發文表示，台灣人最愛去的國家是日本，其次可能是泰國或南韓，而日本和泰國距離台灣沒有差很多，因此好奇詢問「泰國比較好玩還是日本？鄉民更願意去哪個？」引發大批網友討論。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，台灣人最愛去日本旅遊，第二名可能會是泰國或南韓，「日、泰兩國離台灣距離沒有差很多，日式、泰式是全球有名的獨特文化風格」，兩國都將觀光業視為重點發展項目，夜生活也是亞洲知名，讓他忍不住想問「所以泰國比較好玩還是日本？鄉民更願意去哪個？」

貼文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛留言「日本比較好玩」、「日本還是贏泰國不少」、「台灣第一名是日本，亞洲第一名是泰國」、「日本，泰國太熱了」、「日本四季都不同景色，超美」、「日本一年四季都能玩，還能玩雪」。

但也有網友持不同看法，「泰國屌打，日本真的比不上」、「日本有錢一點也好玩，但泰國沒錢也好玩，泰國勝」、「泰國，好玩的太多，價錢又便宜」、「泰國，日本其實就是高階版的台灣，沒什麼新奇」、「泰國比較好玩，是真的」、「絕對泰國，光飯店就碾壓日本」。