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他搭Uber「2公里被收4,080元」氣到酒醒 網轟：可搭直升機回家了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾日前因參加酒局，結束後用Uber叫車，短短2公里路程卻被收了4,080元。圖為叫車示意圖。圖／聯合報系資料照片
一位民眾日前因參加酒局，結束後用Uber叫車，短短2公里路程卻被收了4,080元。圖為叫車示意圖。圖／聯合報系資料照片

一位民眾日前因參加酒局，結束後用Uber叫車，短短2公里路程卻被收了4,080元，但系統明明顯示85元，讓他非常傻眼，直言當下「氣到酒都醒了」，並提醒大家，搭乘時要睜大眼睛看好結帳系統的價格，不要白白被坑了。

一名民眾在「爆料公社」發文，表示日前參加酒局，結束後用Uber叫車，選擇優步小黃，結帳時系統顯示85元，可短短2公里的路程卻被司機收了4,080元，直言當下「氣到酒都醒了。」他還表示，他雖然喝醉了，可是並沒有吐在車上，下車前更不忘跟司機說謝謝，只是短短2公里路程卻被收了4,080元，讓他氣得到網路發文抱怨。

原PO事後也貼出電子明細截圖，路程僅2公里，卻被收了4,080元。他表示，已經向系統申請退費，系統也獲准退款超收費用。不過他仍然奉勸各位注意，據說有些素質差的司機會亂輸入金額，就賭客人不會發現，請民眾搭乘時要睜大眼睛確定車資，不要白白被坑了，付了不該付的費用，「因為有些司機就是賭你不會發現。」

貼文一出，網友們紛紛喊扯，表示「這個價格我直接搭直升機回家了」、「他是背著你走完這兩公里路嗎」、「你搭到Uber飛機了啦」、「4,080元是去環島嗎？」、「看你喝醉敲一筆的概念」。不過也有網友表示，可能是司機輸入錯金額了，Uber的機制很透明，司機輸入少了或多了，都可以透過平台這邊去爭取。更有人建議，「這是個人行為，直接回報Uber就會退給你了，拿這個APP紀錄去警察局，能夠馬上吊銷他的營業執照，與開罰9,000元的樣子」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

計程車 Uber

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