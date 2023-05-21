幾乎倒光！他問「為啥現在不流行保齡球」 內行人曝2關鍵因素

保齡球是一種室內體育運動，持球者可以選擇習慣的球重，並向前扔出沿球道滾動，最後擊倒球道終端十個呈三角形狀排列的木瓶。對此，一名網友在網路上發文，好奇詢問「為什麼現在不流行保齡球了？」貼文曝光後也掀起討論，有內行人點出兩大關鍵。

今（21）日一名網友在PTT上以「保齡球很好玩，為什麼不流行了？」為題發文，原PO透露近期跟同事開始玩保齡球，而且過程不會累也不會流汗，新手也可以打出全倒，這時就會很有成就感。原PO表示小時候爸媽很常和朋友去打保齡球，有時候也會帶小孩一起去，「保齡球是很有趣的運動，為什麼現在不流行了呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「以前沒有自備球鞋，現在想想覺得好噁」、「倒N年了，現在還有保齡球館嗎？」、「90年代的時候超紅，放假很常去打」、「當年常去的球館都被拿去蓋房子了」、「保齡球要認真玩其實很複雜」、「以前連大學體育課都有開課」、「全世界都過氣了吧」、「手機不就能玩了」。

也有內行人點出兩大關鍵，分別是業者經營不易以及消費者負擔重，「需要的場地太大，而且機器貴」、「需要的場地跟維護費太高，光場地在寸土寸金的台灣根本無法負荷」、「店家維護成本高，難攤平」、「沒錢，保齡球是有錢人在玩的」、「以前便宜時一局也要30，算很貴吧」、「印象是不便宜，而且都在很偏遠的地方」。