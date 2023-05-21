好市多買到爛蘋果！她「想退貨被拒絕」怒轟擾民 網1理由打臉

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不僅有日常生活用品，還有許多生鮮蔬果可以選購。不過，一名女網友在臉書上發文，指出自己日前買到爛蘋果，請家人帶著相關證件到現場辦理退貨，結果卻被業者拒絕，貼文曝光後也掀起討論，不少網友都忍不住打臉她。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，表示本月15日晚上在賣場買一袋蘋果，結果切開後發現裡面全壞，因此隔天請家人帶著附卡、她的身分證、簽單，以及信用卡到現場辦理退貨，結果卻被業者拒絕。對此，原PO感到相當氣憤，「買到這種東西都已經一肚子火了，還要擾民，是不是生意太好了？下班本人趕過去，東西還好市多，這種東西也敢賣，就是不爽辦退刷，我付錢，請他們自己吃」。 原PO在好市多買到一袋爛蘋果。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「當然要本人！信用卡是代表妳本人，退貨當然要本人親簽啊」、「別人拿妳的信用卡就可以任意退貨，妳才要覺得生氣吧…」、「信用卡本人一定要到啊，辦退貨還要簽刷退、只要不是妳本人去簽名，會發生偽造文書妳知道嗎？」、「不是蘋果的錯！刷信用卡要退就是要本人，『本人的卡和本人』，不管去哪裡都一樣，也不是好市多的錯」。

也有網友提到，「最近有感覺水果品質下降」、「近期奇異果品質也不佳」、「蘋果用這種袋子裝之後我就不買了，碰傷太嚴重了」、「買蘋果還是要挑一下，不能隨便拿」、「我最近買過黃金奇異果還有蘋果，裡面都有腐爛的，雖然說可以退貨，可是要跑一趟就感覺很差，水果品質控管真的要加強」、「水果還是在菜市場買就好，比較新鮮，而且價錢又比大賣場便宜一些」。