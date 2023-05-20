少了靈魂！她吃麥當勞雞塊發現「味道不一樣了」引共鳴 員工曝原因

麥當勞雞塊的味道變了？有網友發文點出麥當勞雞塊的不同之處，並說「比較愛之前的雞塊」，文章也引起共鳴，不少人表示「之前真的比較好吃」、「現在的雞塊少了靈魂」，更釣出麥當勞員工解釋背後原因。

一名網友在Dcard發文，表示自己覺得麥當勞雞塊的味道變了。原PO指出，以前的味道比較有肉絲感，「皮都蓬蓬的跟肉不會完全黏在一起」，並說自己喜歡把外皮剝掉只吃肉。原PO接著說明近期的吃後感想，認為比較少吃到肉絲、味道較鹹，「基本上很少吃到蓬皮的，這種（指外皮跟肉）整個黏在一起的比較多」，同時懷念道「比較愛之前的雞塊」，納悶是否有人也有相同的感覺。

文章一出，引起部分網友共鳴，表示「我上禮拜吃也覺得跟以前不一樣」、「現在真的都黏在一起，味道也變了」、「變超明顯的」、「之前真的比較好吃」、「現在的雞塊少了靈魂」。但也有網友持不同看法，「我沒發現」、「現在的雞塊我覺得沒有不好」、「我最近像雞塊上癮一樣一直在吃雞塊耶，甚至是很難得的直接點10塊來吃，平常根本不會點到那麼多，新的比較合我的胃口嗎」。

有自稱麥當勞員工們則跳出來解釋，「我是在麥當勞上班，主管說是因為前陣子美國麥當勞的公司來台灣巡店，就都把雞塊改成這種的了，因為他們喜歡吃這種雞塊，只是不知道為什麼都沒有改回去」、「美國人看店要到下個月才會看完」、「薯條什麼的，都還是從國外進口，以前的雞塊真的是台灣在地農民養的雞，現在的好像是進口的，美國麥當勞還是會來看店」。