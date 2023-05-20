逛夜市見整捆10萬大鈔！店家急勸「別撿」 警曝背後恐怖真相

南北的差距真的很大嗎？有網友好奇「從北部搬去南部是什麼體感？」，有人表示，全台資訊最快的地方一定是在台北，而且很多東西是「台北獨佔」，包括很多國外來的品牌首間店都插旗在台北，建設最快的也是在台北。

2023-05-20 12:18