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逛夜市見整捆10萬大鈔！店家急勸「別撿」 警曝背後恐怖真相

聯合新聞網／ 綜合報導
原Po妹妹前往屏東夜市吃飯逛街時，在路口撿到一捆用很多橡皮筋綑著的千元大鈔，金額約10萬元。圖擷自臉書「屏東人屏東事」
原Po妹妹前往屏東夜市吃飯逛街時，在路口撿到一捆用很多橡皮筋綑著的千元大鈔，金額約10萬元。圖擷自臉書「屏東人屏東事」

一位網友在臉書社團「屏東人屏東事」發文提醒，提到昨（19）日妹妹前往屏東夜市吃飯逛街時，在屏東仁愛路與民族交叉口附近撿到一捆用很多橡皮筋綑著的千元大鈔，金額約10萬元，未料後來再次經過該處，又撿到同樣的一捆大鈔，事後妹妹將鈔票拿去警局，沒想到警方卻告知這是一個詐騙手法。

警方表示原Po妹妹撿到的鈔票，全是假鈔，且近期有不少人撿到拿來報案，若有些人撿到後受到貪念影響而不報案私吞，接著就會出現有心人士報案，藉此來賺取理賠金。

原Po貼文一出後，也有網友遇過相同情形差點受害「詐騙新手法，我也有撿到，其實很害怕…但警察說我不用備案直接丟棄，其實心裡還是很惶恐的」、「上次在夜市也有看到地上有一樣的鈔票，後來旁邊店家好心勸阻不要撿，說有人故意丟的，還好沒撿，就是陷阱」、「我在中央市場有撿到過，旁邊老闆娘叫我丟掉不要撿」。其他網友紛紛留言「好可怕」、「不敢亂撿了」、「好心卻被利用」、「萬一真的有人丟錢怎麼辦，詐騙有夠可惡」。

屏東 鈔票 詐騙 夜市 假鈔 警察

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