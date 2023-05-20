搬去南部是什麼體感？他揭「台北獨佔」現象：差距不斷拉大

南北的差距真的很大嗎？有網友好奇「從北部搬去南部是什麼體感？」，有人表示，全台資訊最快的地方一定是在台北，而且很多東西是「台北獨佔」，包括很多國外來的品牌首間店都插旗在台北，建設最快的也是在台北。

前陣子有網友在PTT發文，好奇「從北部搬去南部是什麼體感？」，表示自己如果哪天受不了北部的天氣和人口壓力，就會想搬去南部住。有人則回文說，自己大部分資產在中部，目前在北部生活，偶爾會往南部或是鄉下跑，他點出「其實台北與其他城市的差距就是全方位的大落差」。

網友表示，這個差距不斷的拉大，幾乎不可能被追上，全台資訊最快的地方一定在台北、全台灣建設最快的地方也會在台北，而且很多東西是「台北獨佔」，因此在中部生活時候也一直有往北部跑的需求，從學生時代到現在十幾年都是這樣。

網友也指出例子，很多品牌的第一家店都插旗台北，包含麥當勞、肯德基、藏壽司、壽司郎、Uniqlo、ZARA、威秀影城，另外藝術家或是展覽也會選擇來台北，像是法國街頭藝術家 Jordane Saget、西班牙插畫家 Joan Cornellà、卡地亞首次舉辦店內頂級珠寶展覽、百達翡麗《50週年紀念收藏展》。

網友說，台灣如果有外來的東西，大概95％以上都是台北優先，等到台北人玩膩2-3年後，再下放其他城市，高雄台南還在等，而且可能永遠不會有，高水準的餐廳更不用講，在資訊永遠落後一截的城市，品質水平就是很難追上台北。