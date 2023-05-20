日薪1000元徵管家「工作內容曝光」網全傻眼：在徵爸媽？

近日有一名網友發現了一則在徵管家的文章，拆成早晚班，工作內容包含陪小孩上學、陪讀、打掃、洗衣、煮飯、陪讀、遛狗，一天工時７小時，日薪為1000元含早晚餐，不少人酸「1000元好意思開出來徵人」。

網友在「爆廢公社」貼出了一則徵管家的文章，一天工作7小時，拆成早班和晚班。早班為6點到雇主家，陪小孩上學、接著返家打掃洗衣、替小狗整理環境，帶狗去上廁所，9點可以離開。

接著晚上5點到學校接小孩回家，準備晚餐後陪讀到8點，讓小孩就寢後，9點可以離開，一天工時加起來為7小時，日薪為1000元含早晚餐，每週日固定休假，並歡迎二度就業或是大學生來應徵。

不少人直呼薪水開太低，「要帶小孩、要整理狗窩、要打掃環境、帶狗尿尿、要煮菜、要陪讀、要洗衣服，7小時1000元，你想的太天真了」、「笑死人⋯我以前做清潔打掃收納+煮飯（不含買菜）時薪就350了」、「七小時傭人1000塊真敢」、「這是徵孩子的爸媽？」、「是一千元美金嗎？」

但也有人認為，「這就是平常我們家庭主婦媽媽做的工作啊，任勞任怨做了10幾年還沒有薪水，這個還有1000呢，你們付過薪水給你們的媽媽了嗎」、「一天一千還可以吧，準時的話」、「認真講，我做過比這個還要爛的」。