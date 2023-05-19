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男友換電動車後變神經質 她怨「里程焦慮」害出遊狂吵架

聯合新聞網／ 綜合報導
電車示意圖。非新聞當事者。圖片來源／ingimage
電車示意圖。非新聞當事者。圖片來源／ingimage

電動車外型現代感十足，是許多人的夢想車款之一。然而有一名女子抱怨，她的男友從油車換成純電車，想不到男友卻出現「里程焦慮」，每次出門前都得先充電才能出發，有時在高速公路上開到一半還得下交流道找快充站充電，男友甚至還會發脾氣，讓她直呼「很懷念以前坐油車的時光」。

一名網友在論壇Dcard發文抱怨「男友換電車之後變很神經質」，她表示，她的男友去年從油車換成純電車，雖然有車身外觀科技感十足、車內空間大、後座可躺空間增加、停車免費等優點，但男友卻出現里程焦慮。

該網友表示，換車後兩人出門前，都還得到充電站充飽電才能出發，有時連在高速公路上，男友都會因為擔心沒電，而緊急下交流道找快充站充電，即使算好確認電量足夠，男友也不聽勸，還會對她發脾氣，出遊興致全無，她直呼「懷念以前坐油車的時光，至少不會因為這些事情吵架或耽誤行程」。

其他網友則留言「長途本來就是要油車，真的要折衷還是油電混合實際一點」、「他是不是手機電量87%就開始充電」、「所以很多人在吹電車可以跑長途這件事就是有問題啊，如果充滿電的電池只能夠剛好跑完北高的高速公路路段，那不代表這台車適合跑長途吧」、「電車本來就比較適合跑跑市區，要跑遠途出遊還是油車方便」。

還有人留言「家裡不能裝充電真的別買電車了，看起來很炫炮但要跑長途超不實用，什麼超充只要半小時看起來好像很快？但有沒有想過前面要排幾個半小時」、「電車的問題就是這樣而且還會怕太常低電量耗損電池」、「電車大陸實測，BMW的跑高速大概打7折，其他的都6折、5折，電車二手市場很慘，在台灣除非到處都充電站，不然別想了」。

有實際開同款車的車主現身留言「在美國我常常開跨州，中間規劃好充電站就好，電車的好沒開過的不會知道，只是前期要適應要了解，我不知道台灣充電站的狀況，但我開了一年非常滿意」。

高速公路 Dcard 電動車

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