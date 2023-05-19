他稱「台北獨佔現象」恐資訊敏感度大降 網不挺：住老破公寓有多爽誰信

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友分析台北市與其他縣市差距。記者游智文／攝影
網友分析台北市與其他縣市差距。記者游智文／攝影

台北市為台灣的首都，生活機能也是全台第一，有旅居過全台多縣市的網友分析，台北與其他城市的差距屬於「全方位」，且差距不斷拉大也不可能被追上，他認為，台北市為全台灣資訊最快、建設最快，一切都是「台北獨佔」，如國際商店來台展店首選是台北，國際知名人物訪台也會先拜訪台北，也因此無論他住在哪個縣市，北上的需求仍永遠存在。

一名網友PTT詢問「從南部搬到台北後的心境變化」，另一名旅居全台的網友則回文表示，全台灣資訊最快、建設最快的地方就是台北，「台北獨佔」的現象越來越明顯，如全台第一家麥當勞、肯德基、藏壽司、壽司郎、Uniqulo、ZARA、威秀影城、一蘭拉麵等，全部都是插旗台北。

不只如此，國際知名人物如國街頭藝術家 Jordane Saget、西班牙插畫家 Joan Cornellà等人訪台，也都是只來台北。連近期在高雄舉辦演唱會的韓國女團BLACKPINK都是在台北打卡，且如果台北有如高雄一樣較大的展演會場，BLACKPINK可能也是選擇在台北開唱。

該網友表示，當台灣出現外來的事物，幾乎都是台北優先、台北獨佔，「等到台北人玩膩了，過了兩三年才會『下放』到其他城市」，以一蘭拉麵為例，該店在2017年插旗台北、2018年又多開別館，直到2021年才開來台中。

餐廳方面，台北的高水準餐廳數量非常多，不如中南部都是主打CP值的小吃店，品質、水平難追上台灣高級餐廳，該網友表示，「南部支持者回答出來的論述，大概都跟東西大碗不大碗、CP值高不高有關，就像米其林台南評鑑半顆星拿不到，在那邊說台南的美食不需要認證，自卑轉自大的案例」。

該網友表示，搬去南部確實房子大、物價便宜，過得比較舒服，但是資訊敏感度絕對會下降，他也笑稱「真的要舒服不會搬去鄉村山上？更大更舒服」。

其他網友則留言「但其實你內文在意的那些資訊，對很多人來說都不重要也無意義」、「台北有錢人是真有錢，一般人就是社畜而已」、「所以多數台北人只剩哈哈，那又怎樣，然後扭頭回自己的40年壁癌老公寓」、「很大部分台北人就是愛裝B啦，其實根本沒多有錢」、「一堆住台北老破公寓，跟我說過多爽，誰信」、「飛彈打擊No1：台北」、「以你的推論香港跟台北又差了N倍，所以人比人氣死人」。

PTT

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