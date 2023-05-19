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韓國筷子超難用？他疑惑為幹嘛弄成「扁平狀」 和2大飲食文化有關

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: 示意圖／Pexels

文／蔡瓅萱

吃過韓式料理的人應該都會注意到，在韓國習慣使用的筷子和其他亞洲國家不太一樣，並非圓柱體，而是做成扁平的形狀。因為和一般筷子拿起來的手感不同，第一次使用的人往往都會覺得有點難以上手，也有不少人覺得「很難用」。近期便有網友好奇發文詢問，韓國人究竟為什麼要把筷子設計成扁平的形狀，引發熱議。

韓國「扁筷子」超難用？「用到手超酸」

一名網友在PTT上發文，表示自己假日去吃韓國烤肉，過程中覺得韓式料理所用的筷子用起來非常不順手，「那個韓國筷子不知道有什麼問題，做成扁的，有夠難用，做成圓柱形好上手的不好嗎？有沒有韓國人到底對筷子理解是有什麼問題的八卦？」

網友疑惑為什麼韓國的筷子要設計成扁平狀

▲網友疑惑為什麼韓國的筷子要設計成扁平狀。

image source: 翻攝自PTT

貼文引來許多網友留言，不少人都表示自己也覺得韓國的扁筷子真的非常不好用，「真的爆幹難用」、「搞出一個不符合人體工學的東西」、「又重又扁」、「超級難用，吃韓式料理都會特地跟店員要圓筷」、「真的超難用」、「很蠢的設計，有夠難用」、「真的，用他們的筷子用到手超酸」、「用上那個超難夾，變成剪刀一樣」。其實韓國的筷子之所以會做成扁平狀，主要的原因和韓國當地的飲食文化有關。

防止筷子滾動

韓國筷子設計成扁平狀的第一個原因，其實在貼文留言中許多網友都有提到，就是為了「防止筷子滾動」。因為以前的韓國人習慣將飯菜、餐具放到小桌子上，再端到用餐的地方吃飯，為了避免在端桌子的過程中筷子掉落，因此才會將筷子做成扁平的形狀。

傳統韓國文化中會將飯菜放到可移動的小桌子上食用

▲傳統韓國文化中會將飯菜放到可移動的小桌子上食用。

image source: FB／翻攝自tvN drama（韓劇《哲仁王后》劇照）

也有一說是因為韓國的傳統文化中，有許多男性具有「大男子主義」，常在夫妻吵架的時候用力拍桌或是翻桌子，因此才會出現扁平狀的筷子，以避免在拍桌子時筷子滾落，在翻桌時扁平的形狀也能避免筷子滾到太遠的地方。

為了方便「吃泡菜」

由於韓國人幾乎天天都要吃泡菜（辛奇 Kimchi），而泡菜含水量又較高，因此為了避免木製筷子吸收太多水分，韓國的筷子大多都使用金屬材質製作。此外，有一定重量而且形狀又細扁的韓式筷子，也比較方便將泡菜夾斷，因此才會有人使用韓式筷子時有「像在拿剪刀」的感覺，其實這些設計都是為了讓韓國人更方便品嚐他們的國民美食泡菜。

金屬材質、細長扁平的韓式筷子較適合吃泡菜

▲金屬材質、細長扁平的韓式筷子較適合吃泡菜。

iamge source: 示意圖／Pexels

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