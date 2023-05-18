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新莊童7-11求助「可以幫我付錢嗎？」 她驚覺事有蹊蹺急PO網

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友在超商被一位弟弟叫住，只見男童拿著兩個便當，詢問她能不能幫自己和姐姐結帳。超商示意圖，非新聞當事人。本報資料照
一位網友在超商被一位弟弟叫住，只見男童拿著兩個便當，詢問她能不能幫自己和姐姐結帳。超商示意圖，非新聞當事人。本報資料照

一位網友在7-11突然被一位弟弟叫住，只見男童拿著兩個便當，詢問她能不能幫自己和姐姐結帳，她和男童對話後查覺事有蹊蹺，但由於自己趕著接孩子，所以急忙拍下男童的照片PO網詢問，希望能幫助到這對姐弟。隨後網友紛紛提出協助方法，弟弟就讀學校的校長也立刻留言回應此事。

一位網友在「愛新莊我是新莊人」社團發文表示，自己中午去7-11買東西，突然被一位小弟弟叫住，只見這位男童拿著兩個便當，詢問她「可以幫我結帳嗎？」。

原PO原本以為「他是不會付錢要我幫忙」，沒想到弟弟竟開口表示自己沒有錢，希望她可以幫忙買；這讓原PO感到錯愕，於是詢問弟弟「爸爸媽媽呢？」，男童卻只提到自己是跟姐姐一起來的，原PO察覺到有些不對勁，於是又溫和的問男童「常常請人幫他們付錢嗎」，男童也答非所問，說他們住在附近。

原PO心疼的表示：「看他一開始請我付錢一直拜託拜託有點可憐」，不曉得男童和姐姐是否時常這樣，自己幫他們這餐，但下一餐是不是又沒有著落，繼續請人幫忙付錢，於是將此案例發布至地方粉絲專頁，詢問是否有單位可以協助這對姐弟。

貼文一發布，網友紛紛提出協助倆姐弟的方法，表示「可以協助弟弟跟店員說要使用幸福保衛站喔，請超商填資料即可領取80元餐點，幸福保衛站」、「警察局有緊急救助金可以申請！」、「建議直接聯繫警察單位，尋求社福團體介入⋯因為這樣協助也無法解決根本問題」、「請里長了解原因，看看里長是否認識這個家庭情況。如果讓小孩養成伸手就是要人付錢，價值觀會偏差」、「我會找警察或里長協助，因為不知道真實情況，不想養成小孩開口跟人要的習慣」。

對此，原PO也做出回覆「他當下也許真的肚子很餓，只能先幫他結帳無法深入了解，我也很忙要急著接孩子放學，所以只能先拍照後續請人幫忙」、「我不知道他爸爸做什麼，小朋友只說他去送便當⋯也很驚訝爸爸沒留錢讓小孩吃飯餓肚子，其實他們沒讓我感覺被佔便宜，真的是很餓才這樣所以蠻心疼的」。

隨著這篇文章引起熱議，許多網友推測出弟弟的學校，新莊本地議員也介入關心此事。而後，該男童就讀的國小校長在留言區迅速做出回應，表示已派行政組長至7-11關心，並請店員若再遇到這些情況，可以主動透過「新北市幸福保衛站愛心大平台」給予協助，同時通報至社政單位和學校；學校也已確認孩子身份，將通知家長並提供協助管道。

一位網友在超商被一位弟弟叫住，只見男童拿著兩個便當，詢問她能不能幫自己和姐姐結帳。示意圖／ingimage
一位網友在超商被一位弟弟叫住，只見男童拿著兩個便當，詢問她能不能幫自己和姐姐結帳。示意圖／ingimage

7-11 愛心 超商

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