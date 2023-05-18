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他路邊撿到「tsmc小藍機」急找失主 內行曝真實用途：沒領回就完蛋

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在路邊撿到一支印有tsmc的小藍機，並表示已經送去警局招領，許多網友一看照片驚呼失主太粗心。 情境示意圖。圖／Ingimage
有網友在路邊撿到一支印有tsmc的小藍機，並表示已經送去警局招領，許多網友一看照片驚呼失主太粗心。 情境示意圖。圖／Ingimage

民眾偶爾會在路上撿到遺失物品，像是錢包、手飾、手機等。近日一名網友在台北大馬路上，撿到一台藍色螢幕邊框手機，上面還印著台積電的英文縮寫「tsmc」，他也在臉書社團發文尋找失主，並表示已經送去警局。貼文曝光後引發討論，許多網友看到失主遺失tsmc手機大感不妙，紛紛留言直呼「完了巴比Q了」、「沒領回就完蛋」。

近日一名網友在臉書社團「信義區三兩事」發文表示，他在大馬路上撿到一台手機，已經送到附近警局招領處理，希望失主看到PO文後可以盡快領回。從該名網友貼出的照片來看，這台手機不是一般智慧型手機，而是一台功能型手機，有藍色螢幕邊框，上面還印有台積電英文縮寫「tsmc」，看起來像是台積電內部人用的公務機。

有網友在台北街頭，撿到一支印有tsmc的小藍機。圖／擷自臉書社團「信義區三兩事」
有網友在台北街頭，撿到一支印有tsmc的小藍機。圖／擷自臉書社團「信義區三兩事」

貼文曝光後引發熱議，許多網友感嘆失主實在太粗心，把公務機帶出來還遺失，「誰的值班機掉了，產線電話call不停，明天要被highlight（工作有疏失，被主管點名檢討）」、「這手機太兇了，希望失主能看到」、「這是台積電的手機，你撿到寶了，裡面有幾億的生意」。還有人透露失主沒找回手機的可能下場，「廠內機帶出來還掉，沒領回就完蛋了，本季獎金掰掰，下季考績掰掰」。

有網友留言解釋，因為要保護機密資訊，台積電員工上班不能帶自己的智慧型手機，公司會統一配公務機，員工是用小紅機，廠商則是用小藍機，「原PO貼的這一支是廠商用的，聽說現在廠商也可以申請某個型號的智慧型手機入廠，但沒鏡頭」、「這是台積電的廠內專用機，（看顏色）應該是包商用的」。

值得一提的是，有Dcard網友提到，台積電公務機的鈴聲很洗腦，而且聽到前面幾聲就接起來了，紛紛幽默地說「聲音會肅然起敬」、「每次聽到寒毛豎起」、「提醒各位被支配的恐懼吧」。

台積電 考績 Dcard

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