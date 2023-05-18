打工人嫌工資低想辭職1原因猶豫 過來人1句點醒：上班非賣身

臺灣有女生所工作的部門員工流失率高，而她也因為薪金和付出不成正比而想辭職，故糾結應否在知道公司缺人的狀況下還堅持辭職。（示意圖／Ingimage）

該女生在Dcard以「這樣離職會很過分嗎？」為題發帖，指她工作的部門數月前有位同事決定辭職，雖然後來有新人入職，但礙於同事與新人交接日子只有數天，加上新人工作一星期後，疑意識到工作未如理想，亦已遞上辭職信，因而感歎「前面的交接都白白浪費掉了」。

她續指公司最近有招聘，新同事將於6月初報到，情況看似將有改善，但她其實也有辭職念頭，原因是薪金太低，讓她覺得付出和收入不成正比。不過台女指，上司不知她有去其他公司面試，還天真以為6月時可以把新人託付予她，故覺得非常糾結，只好問網友「如果現在我也提離職會很過分嗎？就是明明知道公司正缺人還執意該走」。

樓主指上司不知她有去其他公司應徵，還打算讓她帶領之後入職的新人。（示意圖／Ingimage）

對於樓主憂慮辭職後會對公司造成影響，網友均認為跟隨自己內心最重要，「人不為己，天誅地滅」、「你又不是簽了賣身契」、「繼續待下去只會玉石俱焚」，又勸樓主不要把自己想得很重要，「沒你公司根本沒差」。亦有留言覺得公司問題不該由員工來操心，「公司如果因為少幾個人就不行，倒了也剛好」、「公司或主管真對你好，就會反映在你的薪資結構上」。

亦有別人分享自身經歷，奉勸樓主不要在錯的地方浪費時間，「我每次想提離職時都有同事走，我就一直拖，結果離職同事們都在外面拿更好的薪水，我要求原本說好的加薪是被主管、人資互相推諉，現在還做兩人份的工作」、「我曾以為主管私下對我不錯，所以在人員流失很多的時候選擇留下，後來離職回頭看覺得我蠢的要死，白白浪費了錢跟時間，還受了滿肚子委屈」。

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文章授權轉載自《香港01》