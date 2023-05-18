台中「飲料一條街」10家手搖當鄰居！11萬人朝聖發現「這亮點」

台灣人到底多愛喝飲料，從街上的手搖飲料店家林立的程度就可以看出來。網紅激動姐 地表最強綠葉在她臉書分享一張照片，台中短短一條街上開了十間手搖飲料店，網友驚呼「台中糖人街」。

從照片看出，這條街飲料店櫛比鱗次，激動姐忍不住驚呼，「台灣人是有多愛喝飲料啦？」，她還說台灣是螞蟻王國，含糖飲料是慢性病的來源。po文一出沒幾天，獲得11萬人次按讚。

網友笑、「不錯哦！珍珠沒了還能跟隔壁借」、「住這條路附近的人很幸福欸」、「台灣的路是用糖鋪的現在才知道嗎」、「不知道有選擇障礙的人也很痛苦嗎」。

有網友認出照片地點在台中大智路、復興路口，周邊是車站和補習街，競爭激烈。網友說，「這在台中市大魯閣購物中心對面的大智路上，每隔一段時間就會汰舊換新，不斷輪迴」、「你還少算了幾間，因為轉角過去還有得正跟麻古」、「在台中不意外，北平路也很誇張，結果問當地人說天天買4杯，早上中午晚上加宵夜」。

也有網友分享其他飲料一條街，「板橋中正路也很厲害」、「我曾經在斗六中山路最熱鬧的一段數過，記得當時有21間飲料店」、「還好啦，來林口長庚急診對面，星巴克的巷子進去，沒有什麼飲料是點不到的」、「彰化市民族路根本飲料街」。

有人感嘆台灣忽視健康，「洗腎全台第一名，不是浪得虛名」。網友發現飲料街還有亮點，「原本覺得那間藥局很突兀，看完留言之後⋯嗯開在那合理」、「而且還設了一個紅綠燈，怕騎過頭，錯過藥局」、「吃完藥再喝一杯壓壓驚」、「異業結盟」。