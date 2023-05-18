林右昌稱「年輕人買不起房是沒規畫」 網怒：要買金山萬里來回四小時去台北嗎

近年來房價漲不停，很多人望房興嘆。繼副總統賴清德前天說過「房價正在降」，內政部長林右昌昨天又說，「年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒規畫或想買的地點價格太高」，再度讓ptt網友炸鍋。林右昌昨晚澄清，認為被「惡意的斷章取義」，希望勿為了政治操作刻意扭曲。

內政部長一句「年輕人想買的地點價格太高」，讓網友炸鍋。「所以我在台北市工作要買在？」、「建議買房要買在金山萬里這種，很便宜的，通車台北來回四小時當作看風景」、「你有南投信義鄉能買，何必買台北信義區」、「台北住不起可以去住台東」、「高雄暖男強力推薦那瑪夏」、「可以去住那瑪夏或蘭嶼」。

內政部長林右昌。報系資料照片

網友拳頭硬了，「內政部長欸！不是路人隨便講幹話欸」、「是不是任何人當內政部長都會變弱智？」、「真的當人民智障」、「低薪是年輕人不努力啦！買房是年輕人太挑，棒棒der」、「對不起是我錯了， 我應該通勤8小時」、「年輕人真的是民進黨心中最軟的一塊」。

不少人認為鄉下也都漲很大了，「我老家鄉下，連荒郊野外都破千萬在賣」、「現在連鄉下都很貴，除非真的很鳥的地方」、「扯！都沒看看各地房價到底？尤其東部」、「雲林斗六都一堆一兩千萬的，要買哪？」「屏東內埔破千萬，我看把年輕人通通趕到綠島好了」。

有人直指問題在低薪高房價，「事實就是每人平均所得20年來幾乎只有緩步上升，但房價已經噴到天上去」、「要推行貸貸相傳了嗎」、「繳個40年貸款就有規劃啦？笑死」、「三十年房貸繳不起，可以繳六十年的」、「貸款一萬年我也買得起帝寶啊，講什麼幹話」、「買不起你們要自力自強啊」。