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台灣人一定見過！他旅日見路人手拿「小藍本」秒認：同鄉來的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在日本旅遊，排隊時發現有路人手拿一本「小藍本」，讓他一眼就認出是同鄉。圖擷取自臉書社團「路上觀察學院」
一名網友在日本旅遊，排隊時發現有路人手拿一本「小藍本」，讓他一眼就認出是同鄉。圖擷取自臉書社團「路上觀察學院」

隨著各國疫情趨緩，不少台灣人會安排海外旅遊，但沒想到只靠一本「小藍本」就能在國外一眼認出同鄉。一名網友近期到日本玩，結果在排隊時，發現有遊客手裡拿著一本藍色本子，讓他感到相當熟悉，忍不住笑說「他鄉遇故知」。

該名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享，他近期到日本旅遊，在博多站排隊買JR Pass的時候，發現排隊人龍中，一名女子手上拿著一本學生時期經常使用的藍色練習本，上頭寫著「英語作業」，瞬間喚起他的童年記憶，一眼就認出對方也是台灣人，笑說「他鄉遇故知」。

一名網友在日本旅遊，排隊時發現有路人手拿一本「小藍本」，讓他一眼就認出是同鄉。圖擷取自臉書社團「路上觀察學院」
一名網友在日本旅遊，排隊時發現有路人手拿一本「小藍本」，讓他一眼就認出是同鄉。圖擷取自臉書社團「路上觀察學院」

文章曝光，立刻勾起許多網友們的回憶，「以前寫太醜安親班老師都直接撕掉，最後簿子越來越薄」、「裡面還有革命尚未成功的文嗎」、「裡頭可能是過海關，會用到的英語會話大全」、「看到這個，整個人都不開心了，想到出來玩還要看到作業簿就北宋（不爽）了」、「來同學把小藍本拿出來，這節我們要考單字20個喔」。

也有網友好奇現在還買得到嗎？不少人表示，「現在國小還在用說，我女兒剛上小學時，看到她書包出現這本，也突然愣了一下」、「高中合作社還有賣」、「文具店有啦，我家這邊一本8元」、「文具店還是買到的英文作業簿」。

日本 台灣人

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