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泰國觀光太進步 網見夜市一點納悶贏台灣？釣出一票網友頻點頭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在PTT分享泰國夜市，大讚環境明亮整潔。圖／取自PTT
一名網友在PTT分享泰國夜市，大讚環境明亮整潔。圖／取自PTT

隨著各國邊境紛紛解封，台灣人除了鍾愛日本之外，擁有眾多美食與景點的泰國也是常去度假的旅遊勝地。有網友發文貼出泰國一處夜市照片，環境乾淨整潔，一篇貼文釣出鄉民大讚「去曼谷真的會住到不想回來」。

有網友在PTT「驚！泰國的夜市也太乾淨了吧」為題發文，他表示看到泰國夜市的環境明亮整潔後大為驚人，此外一份小吃價格約25到40泰銖（約新台幣27到36元）而已，讓他直呼「超想去」，最後原PO納悶是否泰國夜市已經完勝台灣夜市。

貼文曝光後引起鄉民熱烈討論，「想去了，明天來買機票」、「還有人以為東南亞很落後？」、「去曼谷真的會住到不想回來，百貨公司很好逛，超市、市集、夜市也很好逛」、「泰國這幾年變很多了」、「6、7年前去就這樣了，前天去士林夜市又髒又臭又無聊」、「台灣夜市三十年來，還是一個樣」；不過也有人持不同看法，「我OK你先去，泰國夜市的東西吃了不怕拉肚子」、「治安超差，喜歡就移民過去」、「拿最貴的夜市來比整個台灣」。

此外還有鄉民另開戰場，拋出「如何評價泰國近年發展超過台灣」，對此有網友認為「不用那麼貶低台灣」，他指出泰國觀光業十分發達，在亞洲甚至可以排進前三名，但台灣在科技業、醫療、娛樂等方面都遠遠超過泰國，他直言「泰國就算再給個20年，理工和醫療的底蘊還是超越不了台灣」、「沒有弱到綜合實力會被泰國超越的程度」。

一名網友在PTT分享泰國夜市，大讚環境明亮整潔。圖／取自PTT
一名網友在PTT分享泰國夜市，大讚環境明亮整潔。圖／取自PTT
一名網友在PTT分享泰國夜市，大讚環境明亮整潔。圖／取自PTT
一名網友在PTT分享泰國夜市，大讚環境明亮整潔。圖／取自PTT

泰國 夜市 曼谷 台灣 PTT

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