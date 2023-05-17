快訊

前英相特拉斯的台北訪問記：英台聯手捍衛自由民主？

星宇航空延誤出現「唯一受益者」 她哭喊：感謝讓我看清渣男

褲子多久該洗一次？內行人曝「這款」可以不洗：否則壽命減少

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示直到大學才知道某些褲子不能常常洗。圖／聯合報系資料照片
一名網友表示直到大學才知道某些褲子不能常常洗。圖／聯合報系資料照片

天氣逐漸轉熱，往往沒走幾步路就全身是汗，多數人一回到家便會馬上更衣、洗衣服。然而，有網友發文表示，其實「穿一次就洗」的觀念對某些衣物不適用。對此，就有專業網友跳出來解答，表示牛仔褲「不洗是最好的」，並提供清潔的最佳方式。

一名女網友在Dcard發文，表示以前的概念是「任何衣物穿過一次就要丟洗衣機」，直到上大學和朋友一聊，才知道牛仔褲不能太常洗。「我完全不知道這件事」，原PO並說自己後來也避免穿一次就洗，同時好奇詢問眾人「（衣物）都是穿過幾次才洗的呢？」

對此，網友們分享個人習慣，「有去吃火鍋、夜市這種沾味道的地方，穿一次就會洗了，整天都在冷氣房可能會多穿個一兩天」、「穿過之後會翻面掛著，洗的話半年一次吧」、「我是不管什麼褲子都是當天穿、當天丟洗衣籃」、「夏天穿一次就要洗了吧」、「牛仔褲會穿三次洗一次」。

文章也釣出專業的網友解答，表示除非有污漬，不然牛仔褲「不洗是最好的」，若常清洗會加劇耗損它的壽命，並提出清潔的建議，「可以靠蒸氣或稍微過水即可，還可以善加利用冰箱的除異味功能（前提是你的冰箱可以接納褲子）」。但也有網友認為沒差「穿一次就洗也能穿兩三年，一條牛仔褲才多少錢，是要穿多久」。

牛仔褲 冰箱 味道 Dcard

延伸閱讀

3盒100掰了！章魚燒翻漲一倍至70元 網吐槽：根本買不下去

女見衣服黏綠色蟲卵嚇喊：什麼鬼東西？ 網笑「扶養權落在妳身上」

朋友當警察怨「不是人幹的」 內行網友曝：沒猝死要偷笑

相關新聞

褲子多久該洗一次？內行人曝「這款」可以不洗：否則壽命減少

天氣逐漸轉熱，往往沒走幾步路就全身是汗，多數人一回到家便會馬上更衣、洗衣服。然而，有網友發文表示，其實「穿一次就洗」的觀念對某些衣物不適用。對此，就有專業網友跳出來解答，表示牛仔褲「不洗是最好的」，並提供清潔的最佳方式。...

星宇航空延誤出現「唯一受益者」 她哭喊：感謝讓我看清渣男

星宇航空先前班機在日本延誤，讓300多名旅客受困在東京成田機場，引發許多網友不滿。不過日前卻有一名女網友向星宇航空道謝，指出「謝謝星宇航空讓我知道，我被一個渣男耽誤了整整6年」，網友看完笑稱「妳絕對是星宇出包事件中唯一的受益者」。

她發現男生搭公車不敢「坐正妹旁邊」 網秒懂：男女對調也一樣

不少人搭公車時，往往會選擇旁邊沒人的座位，但是若公車上的座位都有人，有些人會選擇站著，有些人則會以「人」來選坐位。一名網友分享搭公車的經驗，她發現若剩兩個空位，一個是普妹另一個則是正妹，男生通常會選擇坐在普妹旁邊，令她不禁覺得相當有趣，引起不少網友熱烈討論。

女見衣服黏綠色蟲卵嚇喊：什麼鬼東西？ 網笑「扶養權落在妳身上」

害蟲荔枝椿象會在春天活躍生長，若不慎被該蟲具腐蝕性的臭液噴到，可能會造成人體灼燒般的潰爛跟疼痛，因此許多人只要看到綠色蟲卵沾黏在衣服上，就會謹慎處理。日前一名網友發現衣服上有14顆已經孵化的蟲卵，崩潰問「這是什麼鬼東西」，內行人笑稱「扶養權就落在妳身上了」。

朋友當警察怨「不是人幹的」 內行網友曝：沒猝死要偷笑

軍公教都是穩定職業，而警察的起薪也比畢業的新鮮人高，是不少人的職業選擇之一。不過日前有位網友透露，跟警察朋友聊天時，對方抱怨「警察不是人幹的」，讓他好奇「台灣的警察太少了，所以人力不足嗎？」

3盒100掰了！章魚燒翻漲一倍至70元 網吐槽：根本買不下去

台灣物價直直飆，水餃、雞排、便當、早餐無一不漲，讓外食族荷包大縮水，連吃小吃都貴森森，現在就連夜市的「銅板小吃」竟然也漲價了。一名網友在PTT以「現在章魚燒已經要70了喔?」發文表示，章魚燒6顆一盒現在已經漲到70元，真的讓他直言：「吃不下去。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦