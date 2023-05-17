她發現男生搭公車不敢「坐正妹旁邊」 網秒懂：男女對調也一樣

不少人搭公車時，往往會選擇旁邊沒人的座位，但是若公車上的座位都有人，有些人會選擇站著，有些人則會以「人」來選坐位。一名網友分享搭公車的經驗，她發現若剩兩個空位，一個是普妹另一個則是正妹，男生通常會選擇坐在普妹旁邊，令她不禁覺得相當有趣，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「心情板」發文，她依據自己長久以來搭乘公車的經驗分享，她觀察到若只剩2個空位，一個是旁邊的普妹、另一個是正妹，男生通常會選擇坐在普妹旁邊，她也表示，「真的常常看到男生們會遲疑一下」，或是只剩下正妹旁邊的空位，但男生選擇站著，原po也自嘲，「我自己的話，男生都直接坐過來，我就龍」。

網友紛紛表示，「男女對調的話好像也是欸！坐帥哥旁邊壓力太大了」、「坐下去正妹站起來，會很尷尬欸」、「我醜妹，通常主動坐在我旁邊的都是香香的正妹」、「我都選坐在可愛鄰家妹妹型或是文靜女孩旁邊，時尚活潑型的其實還好，不知道為什麼會稍微感覺到壓力」、「沒錯，就跟年輕女生還有婆婆，基本上也會選擇婆婆一樣，不然壓力真的好大」、「不知道為什麼公車上常常最後一個空位是我旁邊的，只有阿嬤會想坐我旁邊，雖然蠻悲傷的，但一個人坐也爽啦」、「突然能理解為什麼都沒人坐我旁邊了」。

有網友則表示，「我會直接坐帥哥旁邊欸」、「我都不要臉的坐到帥哥旁邊，你們這些人什麼時候可以誠實一點，面對自己的內心！」、「我不在乎旁邊的人長怎樣，但不能滿身煙味，臭死」、「只要旁邊有人，我就不會坐，不管男的女的」。

有網友觀察到，大部分人會選擇優先坐在同性旁邊，「我通常也都會選坐在看起來乾乾淨淨的女生旁邊，有和身邊朋友討論過類似問題，大部分人都會選坐在同性旁邊，會坐在自己旁邊的也幾乎都是同性」、「根據我長時間每天觀察下來，我家附近的公車大多是這樣：年輕男女幾乎都會選擇坐同性隔壁，中老年的乘客好像就比較不一定了哈哈哈」。