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女見衣服黏綠色蟲卵嚇喊：什麼鬼東西？ 網笑「扶養權落在妳身上」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在衣服上驚見荔枝椿象蟲卵，網友笑稱「撫養權就落在妳身上了」。圖擷自臉書社團「爆廢公社」
一名網友在衣服上驚見荔枝椿象蟲卵，網友笑稱「撫養權就落在妳身上了」。圖擷自臉書社團「爆廢公社」

害蟲荔枝椿象會在春天活躍生長，若不慎被該蟲具腐蝕性的臭液噴到，可能會造成人體灼燒般的潰爛跟疼痛，因此許多人只要看到綠色蟲卵沾黏在衣服上，就會謹慎處理。日前一名網友發現衣服上有14顆已經孵化的蟲卵，崩潰問「這是什麼鬼東西」，內行人笑稱「扶養權就落在妳身上了」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，只見上面清楚可見14顆綠色蟲卵，而且都已經孵化了，她指出「看到這直接噴髒話，這什麼鬼東西，放棄這件衣服」，原來這是荔枝椿象的蟲卵。

對此，網友幽默表示「扶養權就落在妳身上了」、「荔枝椿象的蛋超黏，會黏在妳的衣服上，恭喜寶寶已經出生，或許妳可以在家裡看到他們」、「沒事，荔枝椿象已經出生了，不用放棄妳的衣服」、「建議妳把蟲卵清除後要再洗一遍，免得衣服癢到妳抓狂」、「看到這個我會起雞皮疙瘩」。

根據行政院農委會網站指出，荔枝椿象於夏季喜吸食臺灣欒樹及無患子植株嫩枝及花穗，交配後雌蟲會在葉子背面產卵，但偶爾也會入侵臨近住家產卵，例如紗窗或者晾曬在外面的衣物。由於椿象卵不會造成皮膚刺激或過敏，可以硬物小心除去即可，無須緊張。荔枝椿象在衣服上產卵，也可能會導致皮膚敏感的人異常痕癢，所以最好是用牙籤清除蟲卵，然後將衣服重新洗一遍。

荔枝椿象

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