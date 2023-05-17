朋友當警察怨「不是人幹的」 內行網友曝：沒猝死要偷笑

軍公教都是穩定職業，而警察的起薪也比畢業的新鮮人高，是不少人的職業選擇之一。不過日前有位網友透露，跟警察朋友聊天時，對方抱怨「警察不是人幹的」，讓他好奇「台灣的警察太少了，所以人力不足嗎？」

一名網友在PTT發文指出，他有4-5位警察同學，之前跟他們聊天時，他們都說「警察不是人幹的，每天除了個人勤務外，還有無限的業務，根本沒空去抓什麼違停、違規，真的沒有一個是爽的警察，而且會這麼忙就是因為沒人」，這原PO疑惑「台灣這麼少人想當警察嗎？是因為薪水太少嗎？」文末他拋問「有沒有台灣的警察太少的卦？」

對此，有不少人認同「刁民太多，連之前戴口罩的問題都被刁民問為什麼警察不管，什麼事都要做，真正該幹的事都不用做了」、「連之前戴口罩這種鳥事都要警察幫忙管了，你怎覺得警察有時間人力做其他正事？整個公務體系都在血汗還每天十二小時，有時候超時日夜輪班，沒猝死就偷笑了」、「是真的缺人，主業根本不是交通和治安，而是支援活動站崗或民事雜事」。

但也有人反駁「很多職業都都缺人吧」、「你想太多了，還有時間備勤哪會沒人」、「整天泡茶，還要這麼多人嗎？主要是業務太多、太繁雜」。根據內政部警政署人事室統計，2020年警察人數共有70,844人，為近15年來最高，2021年警察人數為69,885人，截至2022年底，警察人數微降到69,541人。